Son Dakika Haberleri: "Biz hala iddialı bir ortak olmayı sürdürmek istiyoruz"
Son Dakika Güncel 'Biz hala iddialı bir ortak olmayı sürdürmek istiyoruz'

"Biz hala iddialı bir ortak olmayı sürdürmek istiyoruz"

7 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "F-35 programı ortaklığımız ve kendi açımızdan attığımız imzalara sadakatimiz konusunda hiçbir tereddüdümüz yok" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "F-35 programı ortaklığımız ve kendi açımızdan attığımız imzalara sadakatimiz konusunda hiçbir tereddüdümüz yok" dedi.

Ankara'da bir otelde düzenlenen 8. Asya/ Avustralya Helikopter Forumu (ARF 2019) başladı. Düzenlenen etkinliğe Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Borat ve dünya genelinden ünlü savunma sanayii firmalarının temsilcileri katıldı. Etkinlik sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, gerçekleştirilen ARF 2019 Forumu'nun bir bilimsel konferans olduğunu belirterek, "Bu konferansın burada olması Türkiye'nin helikopter sanayisinde, özellikle de dikey uçuş anlamındaki iddiasını perçinleyecek bir adım. Burada tartışılacak konular, oluşturulacak fikirler bu konudaki teknolojiye ve bilimsel ilerlemeye katkıda bulunacak ama konferansın burada yapılıyor olması da Türkiye'nin bu alanda ortaya koyduğu projelerin dikkat çekici olduğunun da altını çiziyor" diye konuştu.

Demir ayrıca, konferansla bir araya gelen mühendislerin ortak çalışma yapmalarının ortamının oluştuğunu da söyledi.

"F-35 KONUSUNDA HİÇBİR TEREDDÜDÜMÜZ YOK"

F-35 konusunda Türkiye'nin üzerine düşeni yaptığını kaydeden Demir, "Biz F-35 için hep şunu söyledik; 'Biz bu programın bir ortağıyız ve bu ortaklık çerçevesinde yükümlülüklerimizi harfiyen yerine getirmiş bir ülkeyiz.' O konuda hiçbir tereddüdümüz olmadı. Bütün yükümlülüklerimiz yerine getirilmiş durumda, program ortağı olmakla ilgili bizim kafamızda bir tereddüt yok. Karşı taraftan gelen açıklamaları ve hamleleri dinliyoruz. Bizim baktığımız noktada bizim F-35 programı ortaklığımız ve kendi açımızdan attığımız imzalara sadakatimiz konusunda hiçbir tereddüdümüz yok. Biz hala iddialı bir ortak olmayı sürdürmek istiyoruz. Bu anlamda karşı taraftan gelecek adımlar ve çalışmalar olumlu olursa biz hiçbir zaman olumsuz bir duruşta bulunmadık" ifadelerini kullandı.

(Mevlüt Hasgül - Emre Yüzügüldü/İHA)

İsmail Demir, Türkiye, Ankara, Asya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 01:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Amerikalı senatör sözde Ermeni soykırımını kabul eden tasarıyı 'Kim Kardashian'a bağladı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Belediye başkanlarına hitap etti: 7. Büyük Kongremizde metal yorgunluğunun son izlerini de sileceğiz MSB: Tüm etnik ve dini azınlıkların malları ve canlarının korunması bizim için onur meselesidir. Son Dakika: Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2019 20:49:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Biz hala iddialı bir ortak olmayı sürdürmek istiyoruz"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]