Biz Halkın Avukatıyız" - İstanbul

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç
, halkın avukatı olduklarını belirterek, "Her türlü yolla başvurabilirsiniz. Başvurularımızda para almıyoruz, harç parası, pul parası, dilekçe parası, hiçbir şey almıyoruz. 'Yeter ki Türkiye
iyi olsun, sizin bir şikayetiniz varsa bize bildirin' diyoruz." dedi.
Malkoç, Gaziosmanpaşa
Doğa İlkokulunda Kamu Denetçiliği Kurumu ile İstanbul
Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilen "İstanbul Liselerarası İyi Yönetim İlkeleri Yarışması" kapsamında, öğrenciler, öğretmenler ve okul müdürleriyle bir araya geldi.
Kamu Denetçiliği Kurumunun kuruluş amacından bahseden Malkoç, "Bizim paydaşlarımız sizlersiniz, 82 milyon insanımız. Bizim paydaşımız sivil toplum örgütleridir, basın mensuplarıdır. Hiçbir idareci denetlenmekten hoşlanmaz. Denetim, soğuk bir şeydir, sempatik bir şey değildir ama denetim olmadan bu iş olmaz." diye konuştu.
Malkoç, kurumun anayasal zırhla korunduğunu ve güçlendirildiğini ifade ederek, "Biz görevimizi yaparken kanunun ikinci maddesi açık, hiçbir makam, mevki, merci bize emir veremez, talimat veremez, telkinde bulunamaz." ifadesini kullandı.
Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumunun resen inceleme yapmadığını, gelen talepler üzerine harekete geçtiğini anımsattı.
"Sorunlar azalıyor"
Bir toplumun neyi istediğini iyi tespit edip, o doğrultuda çalışırsa, ona ulaşacağını anlatan Malkoç, "2017 yılında Kamu Denetçiliği Kurumuna yapılan en fazla başvuru, şikayet eğitimle ilgiliydi. ÖSYM, YÖK, Milli Eğitim ile ilgiliydi. Biz Milli Eğitime, YÖK'e, ÖSYM'ye, üniversitelere çok sayıda tavsiye kararı verdik. Sorunlar azalıyor. Eğitimden bize başvurular, bütün başvurular içerisinde yüzde 25'idi, yüzde 15'e düştü." dedi.
Halkın her türlü yolla kendilerine başvurabileceğini dile getiren Malkoç, şöyle devam etti:
"Biz halkın avukatıyız. Başvurularımızda para almıyoruz, harç parası, pul parası, dilekçe parası, hiçbir şey almıyoruz. 'Yeter ki Türkiye iyi olsun, sizin bir şikayetiniz varsa bize bildirin' diyoruz. En geç 6 ay gibi kısa bir sürede yapıyoruz. Bu memleket hepimizin. En güzelini yapmak zorundayız. En güzelini yaparken de birbirine destek olacağız."
Malkoç, şikayet hakkının anayasal bir hak olduğunu vurgulayarak, "Eğer biz, kendi anayasal haklarımızı, yasal haklarımızı kullanabilirsek birçok şikayetin önüne geçebiliriz." diye konuştu.
Gençliğe çok önem verdiklerini vurgulayan Malkoç, Türkiye'de 206 üniversitede 7,5 milyon üniversite öğrencisi olduğunu dile getirdi.
Üniversitelerde de ombdsmanlık toplulukları kurduklarını anlatan Malkoç, şöyle devam etti:
"Bu sene başladık, 75 üniversitede kuruldu. İnşallah önümüzdeki yıl hepsini tamamlayacağız. Liseli öğrencilerle de bu yarışmalarla beraber oluyoruz. Sizler bu genç yaşta adalet, hakkaniyet, insan hakları, demokrasi, bunlara aşina olursanız, Türkiye'de arzu ettiğimiz şeyler gerçekleşir. Sizler Türkiye'nin yarınlarısınız. Biz, 18 yaşından küçüklerin de şikayetlerini, velisinin, vasisinin izni olmadan alıp inceleyebiliyoruz. O açıdan bu kurum sizin kurumunuz. Biz sizi çok seviyoruz. Siz de gördüğünüz eksikliği, noksanlığı bize bildirin. Bize yol gösterin, Türkiye'ye yol gösterin."
Kamu Denetçiliği Kurumu Kurumsal İletişim Direktörü Mehmet Sarı
ise "Gençler Ombdsmanlıkla Tanışıyor" sloganıyla kamu hizmetlerinde iyi yönetim ilkelerinin yerleştirilmesi amacıyla düzenlenen "İstanbul Liselerarası İyi Yönetim İlkeleri Yarışması"nın kompozisyon, resim, afiş ve kısa film ya da animasyon olmak üzere dört kategoride yapıldığını ifade etti.
Sarı, yarışmanın kamu hizmetlerinde şeffaflık, nezaket ve ayrımcılığın önlenmesi ilkeleriyle düzenlendiğini dile getirerek, "Yarışmamızda son eser alma tarihi 22 Şubat. 22 Mart
'ta da eserlerin bize ulaştırılması gerekiyor. Okul müdürlerimizden özellikle istirham ediyoruz, alanlarında yetenekli olduğunu düşündükleri öğrencilerimizi mutlaka bu yarışmaya yönlendirsinler. Tüm öğrencilerimize, Kamu Denetçiliği Kurumu ile ilgili genel anlamda bilgiler versinler. Okulu adına eser almaya gayret etsinler. Ben yarışmaya girecek öğrenci arkadaşlarıma başarılar diliyorum." dedi.
Programa, Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta
, İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Levent Özil, Gaziosmanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Usta
, Kamu Denetçiliği Kurumu Kamu Denetçisi Saadettin Kalkan ile okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Etkinlik, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'a hediye takdiminin ardından, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.