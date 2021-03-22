"Biz herkesin bir gün mülteci olabileceğini anlattık ve bunu yansıtmayı hedefledik" - Son Dakika

"Biz herkesin bir gün mülteci olabileceğini anlattık ve bunu yansıtmayı hedefledik"

22.03.2021 15:11

Radyo Televizyon Programcılığı öğrencilerinden Ilgın Acar ve Barış Gürbüz, program danışmanı Tahsin İşbilen'in yürütücüsü olduğu 'Avrupa Birliği Sivil Düşün' projesi kapsamında, Sınırlar adlı bir kısa film çekti.

Radyo Televizyon Programcılığı öğrencilerinden Ilgın Acar ve Barış Gürbüz, program danışmanı Tahsin İşbilen'in yürütücüsü olduğu 'Avrupa Birliği Sivil Düşün' projesi kapsamında, Sınırlar adlı bir kısa film çekti. Filmde herkesin bir gün mülteci olabileceğini anlattıklarını dile getiren Tahsin İşbilen, "Arkadaşlarımız konuya bir sanatçı duyarlılığıyla yaklaştılar. Projemiz de oldukça ilgi gördü" dedi.

İzmir Film ve Televizyon Yapımcıları Derneği (İFTYD) ile İzmir Sinema Evi'nin "İnsan Hakları Bağlamında Mültecilik" temalı Avrupa Birliği Sivil Düşün projesi, İzmir'deki 4 farklı üniversiteden öğrencilerin katılımı ile gerçekleştirildi. İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Radyo Televizyon Programcılığı öğrencilerinden Ilgın Acar ve Barış Gürbüz, program danışmanı Tahsin İşbilen'in yürütücüsü olduğu 'Avrupa Birliği Sivil Düşün' projesi kapsamında, 'Sınırlar' adlı bir kısa film çekti. Proje yürütücüsü Tahsin İşbilen, ilk olarak öğrencilere; mülteci hakları ve yasal düzenlemeler ile Türkiye'de var olan durumlar hakkında bilgi verildiğini belirterek, "Biz herkesin bir gün mülteci olabileceğini anlattık ve bunu yansıtmayı hedefledik. Arkadaşlarımız senaryolarını tasarladı ve biz daha çok sinema diliyle bir projenin ortaya çıkmasını istedik. Arkadaşlarımız konuya bir sanatçı duyarlılığıyla yaklaştılar. Projemiz de oldukça ilgi gördü" diye konuştu.

"SİNEMA, ÇARPIK BAKIŞI İZLEYENİN FARK ETMESİNİ SAĞLAYABİLİR"

Projede atölye eğitmeni olarak yer alan Işın Turgut ise; "Günümüzün en çarpıcı ve belki de en paradoksal sorunlarından biri olan 'mülteci olmak' ile ilgili neden film projesi gerçekleştirdik diye bir soru sormaya bile gerek yok aslında. Böylesine günlük yaşamın içine sızmış bir olgu, ister istemez sinemada da kendine yer edinecektir. Üstelik önümüzdeki dönem bu eğilimlerle devam ederse, küreselleşmenin sonuçları nedeniyle daha çok bu olguyla karşı karşıya kalacağız. Sadece savaşlar değil, iklim krizi hatta ilgisiz görünen ve konumuzla yakından ilgili 'vatandaş olma nosyonunun' özellikle bizim gibi ülkelerde aşınması, sözünü ettiğimiz trendlerin sonucu. İlginç bir şekilde, ne kadar vatandaş olarak kendimizi tasavvur ediyorsak, bir mültecinin insan olmaya ait haklarını da o denli görüp saygı gösterebiliyoruz. İşte sinema, bilgi değil ama sezgi düzeyinde bu çarpık bakışı izleyenin fark etmesini sağlayabilir. Umudumuz, çabamız bunun için" İfadelerini kullandı.

Projedeki eğitimlerin ardından öğrenciler, 'Nefret Duvarından Bir Tuğla da Sen Çek' sloganıyla kısa film senaryoları üretmeye başladı.

Üretilen senaryolar, Dokuz Eylül Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Zuhal Çetin Özkan ile İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Radyo ve Televizyon Programcılığı Öğr. Gör Kubilay Aksun tarafından değerlendirildi. Ilgın Acar ile Barış Gürbüz'ün 'Sınırlar' isimli kısa film senaryosu da yapılan değerlendirmeler sonucu, Şubat ayının sonunda filme çekildi. Yönetmenliğini iki öğrencinin yaptığı kısa filmin gösterimi bugün İzmir Sinema Evi'nin Instagram hesabından paylaşılan link ile zoom uygulamasında canlı olarak yayınlanacak. Gösterime dair saat bilgisi ise, yine İzmir Sinema Evi'nin sosyal medya hesaplarından bugün paylaşılacak


Biz herkesin bir gün mülteci olabileceğini anlattık ve bunu yansıtmayı hedefledik

Kısa Film, Mülteci, Radyo, Film, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Kültür Sanat 'Biz herkesin bir gün mülteci olabileceğini anlattık ve bunu yansıtmayı hedefledik' - Son Dakika


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