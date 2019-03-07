Biz Hizmetlerimizi Sizlerle Buluşturmak İstiyoruz"

AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, "Bizim işimiz, aşkımız sizlere hizmet etmek.

AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, "Bizim işimiz, aşkımız sizlere hizmet etmek. Bakın siyaseti bir kenara bırakalım. Kim daha iyi hizmet edecekse ona oy verelim. Biz hizmetlerimizi sizlerle buluşturmak istiyoruz." dedi.



Seçim çalışmaları kapsamında Çine'de ziyaretlerde bulunan Savaş, milletvekilliğinin bir rica makamı olduğunu, vatandaşlardan gelen talepleri gücünün yettiğince çözmeye çalıştığını söyledi.



Belediye başkanlığının ise bir icra makamı olduğunu kaydeden Savaş, "Önümüzdeki dönem güzel işler yapacağız. Aydın ve Çine'yi yeniden inşa edeceğiz. Aydın ve Çine daha fazla üretecek, daha fazla kazanacak. Aydın'da doğan çocuğun karnı Aydın'da doğacak." dedi.



Savaş, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun Çine'ye sadece bir otogar yaptığını, yağışlı havalarda otogarın içine kovalar konmak zorunda kaldığını belirterek, "Bizim işimiz, aşkımız sizlere hizmet etmek. Bakın siyaseti bir kenara bırakalım. Kim daha iyi hizmet edecekse ona oy verelim. Biz hizmetlerimizi sizlerle buluşturmak istiyoruz. Çok güzel hizmetler yapacağız. 31 Mart'ta Aydın'da ve Çine'de bir destan yazacağız." dedi.



Çine'de Cumhur İttifakı AK Parti Belediye Başkan Adayı Celal Özden'e de destek isteyen Savaş, "Çinemizi cazibe merkezi haline getireceğiz. Gözümüz hep tabelada. 50 bin olduk mu diye bakıyoruz. Gelişen bir Çine inşa edeceğiz. Nüfusumuz 60 binlere 70 binlere çıkacak." dedi.



Özden de tüm Çinelilere ayrım yapmaksızın hizmet etme sözü vererek, "Ben saat 11'den 15'e kadar belediyede oturan değil, 7 gün 24 saat sizlere hizmet eden bir belediye başkanı olacağım. Çinemizi hep birlikte sizlerle yöneteceğiz." diye konuştu.



AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen de Cumhur İttifakı'nın AK Parti ve MHP arasında net bir ittifak olduğunu belirterek, "Bizim başkaları gibi sakladığımız gizli ittifaklarımız yok. Bizim ittifakımız pazara kadar değil mezara kadar. Bizim ittifakımızda farklı hesaplar yok." ifadelerini kullandı.



MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan ise Aydın'da beceriksiz bir yönetimin bulunduğunu, ülkücülerin oylarının ipotekli olmadığını ve ülkecilerin liderlerine sadık olduğunu kaydetti.

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