Biz Hükmetmeye Değil Hizmetkar Olmaya Geldik"

AK Parti İzmir
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, vatandaşlara hükmetmek için değil onlara hizmetkar olmak için çalıştıklarını belirtti.
Zeybekci'nin basın bürosundan yapılan yazılı açıklamaya göre, seçim çalışmaları kapsamında MHP Selçuk
İlçe Başkanlığını ziyaret eden Zeybekci, "Aynı değeri taşıyan iki partinin mensupları el ele Allah'ın izniyle 2019'da İzmir için tarih yazacaktır." ifadelerini kullandı.
Daha sonra partisinin ilçe başkanlığına geçen Zeybekci, hizmet anlayışlarının bir bayrak yarışı olduğunu ifade etti.
Zeybekci, bayrak değişiminden sonra da hizmetin devam ettiğini anlatarak, "Bu bayrak yarışı spordaki bayrak yarışı gibi değildir. Bayrağı devreden hizmet etmeyi bırakmaz. Hizmet ettikçe coşar, bu yarışta koştukça çoğalırız. İzmirli İzmir'e sahip çıkacak. 31 Mart'ta İzmirli AK Parti'lisiyle, CHP
'lisiyle, MHP'lisiyle, HDP
'lisiyle oylarını İzmir'e verecek, Selçuk'a verecek." açıklamasında bulundu.
Selçuk'ta vatandaşlarla bir araya gelen Zeybekci, burada yaptığı konuşmasında şunları kaydetti:
"Sizlerden özellikle isteğim şehrinizi birilerinin beceriksizliklerini ve mazeretlerini örtmek için ideolojik kılıflarına alet ettirmeyin. Bizim işimiz sadece hizmet etmek."
"31 Mart'ta İzmir destanı yazacağız"
Daha sonra Torbalı
ilçesine geçen Zeybekci burada MHP İlçe Başkanlığını ziyaretinin ardından vatandaşlarla bir araya geldi.
Zeybekci, herkesin elini tutarak gönüllerine gireceklerini ve herkesi dinleyeceklerini aktararak şu ifadeleri kullandı:
"Biz sizin için varız. Biz hükmetmeye, hakim olmaya değil hizmetkar olmaya geldik. Ecdadımızdan da böyle gördük. Bu mübarek topraklar Gazi Mustafa Kemal Atatürk
'ün çok partili hayata geçmek için kurdurduğu Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın doğduğu yerdir. Rahmetli Adnan Menderes
'in 'devlet için var olan milletten millet için var olan devlet' anlayışına geçildiği Demokrat Parti
'nin kurulduğu milyonlara mitingler yaptığı yerdir. Biz de 31 Mart'ta bir İzmir destanı yazacağız."