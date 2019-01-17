Son Dakika Haberleri: Biz Hükmetmeye Değil Hizmetkar Olmaya Geldik"

Biz Hükmetmeye Değil Hizmetkar Olmaya Geldik"

2 saat önce

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, vatandaşlara hükmetmek için değil onlara hizmetkar olmak için çalıştıklarını belirtti.

Biz Hükmetmeye Değil Hizmetkar Olmaya Geldik
AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, vatandaşlara hükmetmek için değil onlara hizmetkar olmak için çalıştıklarını belirtti.

Zeybekci'nin basın bürosundan yapılan yazılı açıklamaya göre, seçim çalışmaları kapsamında MHP Selçuk İlçe Başkanlığını ziyaret eden Zeybekci, "Aynı değeri taşıyan iki partinin mensupları el ele Allah'ın izniyle 2019'da İzmir için tarih yazacaktır." ifadelerini kullandı.

Daha sonra partisinin ilçe başkanlığına geçen Zeybekci, hizmet anlayışlarının bir bayrak yarışı olduğunu ifade etti.

Zeybekci, bayrak değişiminden sonra da hizmetin devam ettiğini anlatarak, "Bu bayrak yarışı spordaki bayrak yarışı gibi değildir. Bayrağı devreden hizmet etmeyi bırakmaz. Hizmet ettikçe coşar, bu yarışta koştukça çoğalırız. İzmirli İzmir'e sahip çıkacak. 31 Mart'ta İzmirli AK Parti'lisiyle, CHP'lisiyle, MHP'lisiyle, HDP'lisiyle oylarını İzmir'e verecek, Selçuk'a verecek." açıklamasında bulundu.

Selçuk'ta vatandaşlarla bir araya gelen Zeybekci, burada yaptığı konuşmasında şunları kaydetti:

"Sizlerden özellikle isteğim şehrinizi birilerinin beceriksizliklerini ve mazeretlerini örtmek için ideolojik kılıflarına alet ettirmeyin. Bizim işimiz sadece hizmet etmek."

"31 Mart'ta İzmir destanı yazacağız"

Daha sonra Torbalı ilçesine geçen Zeybekci burada MHP İlçe Başkanlığını ziyaretinin ardından vatandaşlarla bir araya geldi.

Zeybekci, herkesin elini tutarak gönüllerine gireceklerini ve herkesi dinleyeceklerini aktararak şu ifadeleri kullandı:

"Biz sizin için varız. Biz hükmetmeye, hakim olmaya değil hizmetkar olmaya geldik. Ecdadımızdan da böyle gördük. Bu mübarek topraklar Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çok partili hayata geçmek için kurdurduğu Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın doğduğu yerdir. Rahmetli Adnan Menderes'in 'devlet için var olan milletten millet için var olan devlet' anlayışına geçildiği Demokrat Parti'nin kurulduğu milyonlara mitingler yaptığı yerdir. Biz de 31 Mart'ta bir İzmir destanı yazacağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:59 Kaynak: AA

Selçuk, MHP, İzmir, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'de Aziz Kocaoğlu Krizi! Bağımsız Aday Olabilir Tunç Soyer: Kocaoğlu'nun Kendi Tercihi, Benim İçin Değişen Bir Şey Yok

Güvenli Buldukları Kuyumcu, Vatandaşlardan Topladığı Altın ve Paralarla Sır Oldu Kullandığı "Evet" Oyunun Fotoğrafını Paylaşan Seçmen, 3 Ay Hapis Cezası Aldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 14:08:35. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Biz Hükmetmeye Değil Hizmetkar Olmaya Geldik"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]