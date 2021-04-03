Biz insanlara yardım etmeyi bırakmayız - Son Dakika

Biz insanlara yardım etmeyi bırakmayız

03.04.2021 07:30
Biz insanlara yardım etmeyi bırakmayız, System.String[]

Bundan sekiz yıl önceydi.

Bundan sekiz yıl önceydi. Televizyonda izledikleri haber onları çok etkiledi… Bir aile, tamamlanmamış bir inşaatta, karton üzerinde yatıyordu.

Yeni yıla girmeye az zaman vardı. Anne-babaları onlara 'başka hayatlar'ın da olduğunu anlattı ve isterlerse, biriktirdikleri harçlılarla hasta çocuklara hediye alabileceklerini söyledi. 10 yaşındaki ikizler Yağmur ve Armağan Karakaş çok heyecanlandı. 9 Eylül Üniversitesi Çocuk Onkoloji bölümünde yatan yaklaşık 15 çocuk için hediyeler aldılar, hastanede yılbaşı ağacı kurup hediyeleri o ağacın altına bıraktılar.

Sekiz yıl sonra, "Onlar o paketleri sevinçle açarken bizim de bu kadar mutlu olacağımızı hiç tahmin etmemiştik" diye anlatacaklardı o günü.

2003'te İzmir'de doğan Karakaş kardeşler, dört senedir İstanbul'da. Armağan Koç Lisesi'nde, Yağmur Sev Amerikan Koleji'nde okuyor. Üniversite sınavına hazırlanırken bu tempoya bir de kitap sığdırdılar.

Hastanede yatan çocuklara hediye aldıktan iki hafta sonra hastaneden bir teşekkür mektubu almış ve başkalarını mutlu edecek yeni yardımlar yapmaya motive olmuşlardı. İkinci el eşyalarını sattılar mesela. Kıyafet, okuyup bitirdikleri kitaplar; ne buldularsa... O parayla Kuşadası Engellileri Koruma Derneği'ne kırtasiye yardımı yaptılar, 9 Eylül Üniversitesi Çocuk Hastanesi'nin duvarlarına hayvan figürlü panolar yaptırdılar, her sene onkoloji bölümüne oyuncak ve kitaplar gönderdiler. Bunları ailelerinin yardımıyla yapmışlardı. Geçen yaz, artık kendi başlarında bir şeyler yapmak istediler.

'TÜM ÇABALARIN BİZE GERİ DÖNÜŞÜ GİBİ'

Armağan anlatıyor: "İşinde başarılı kişilerle zaten konuşmak istiyorduk çünkü bu, bize meslek seçimi konusunda çok yardımcı olacaktı. Aklımıza bu konuşmaları röportaj şeklinde yapıp bir kitap olarak bastırma ve yardım projesiyle birleştirme fikri geldi. Başta çok ümitli değildik. 'İnsanlara mail atarız ama bize dönerler mi? Hepsi çok yoğun' diye düşünüyorduk. Bu röportajları hem kitabın çok satması hem de bize daha çok şey katacağını düşündüğümüz için ünlü isimlerle yapmak istiyorduk. Önce Selçuk Şirin ve Azra Kohen'e yazdık, onlardan iyi bir dönüş alınca bu işin olabileceğimizi gördük. Yağmur'la isimleri belirledik ve mail atmaya başladık."

'Gelecek Sizin!' adlı kitapta, aralarında Fazıl Say, Mehmet Öz, Ufuk Tarhan ve Yılmaz Büyükerşen'in de olduğu 11 ismin röportajı yer alıyor. Meslekleri hakkında bilgi sahibi olurken hayat tecrübelerini de öğrenebileceğiniz röportajlar bunlar...

Yağmur, kareolojinin ne olduğunu, sanatın hayatımızın bir parçası olması gerektiğini öğrendiğini söylüyor, yazar Azra Kohen'in "Zorluklar içindeyken kendinizi fark etmiyorsunuz" sözünden çok etkilendiğini anlatıyor. Armağan'sa, "Geleceğimizi tasarlarken seçtiğimiz yolun bizi mutlu edip etmeyeceğini hesaba katmamız gerektiğini öğrendim" diyor.

Yağmur'un 'küçük yaşımızdan beri yaptığımız mutluluk verme odaklı tüm çabaların geri dönüşü gibi' diye özetlediği bu kitabın geliriyle Çocuk Acil Bölümüne bir solunum cihazı, kalan parayla da Ege Çağdaş Eğitim Vakfı'nda burslu okuyan ve ihtiyacı olan çocuklara tablet alacaklar.

"Biz insanlara yardım etmeyi bırakmayız" diyor Yağmur: "Bırakmayız çünkü yardım edince biz de kendimizi iyi hissediyoruz. Herkes bu dünyada eşit şansa sahip değil. Biz bir şeyler yapınca sanki bunu biraz dengelemiş hissediyoruz."

Not: 'Gelecek Sizin!'i (Gün Yayıncılık) Karakaş kardeşlerin açtığı @geleceksizinolsun adlı Instagram hesabından sipariş verebilirsiniz. Kitap, ilerleyen günlerde mağaza ve web sitelerinde de satışa sunulacak. Fiyatı, 50 lira.

Armağan, "Kitap bize bir şey yapmak istediğimizde ve bunun için çalıştığımızda başarabildiğimizi gösterdi. Bu da bize büyük bir özgüven getirdi" diyor.

KİTAPTAN...

Ders başarısıyla hayat başarısını bir tutmak ne kadar doğru? Notları düşük ama hayali büyük olan gençlere ne önerirsiniz?

Dr. Mehmet Öz: Potansiyeli olan birçok genç var. Notlarına göre adayları seçiyoruz ama bu onların iş için en iyi olduklarını göstermez. Sizi farklı kılan şeye odaklanmalı ve o konuda en iyi olmaya çalışmalısınız.

Fiba Holding'in 12 ülkede 66 şirketi var. 12 bin çalışanınız mevcut. Böylesine büyük bir şirketi yönetirken ana prensibiniz nedir?

Murat Özyeğin: Mütevazı olmak, kendini tanımak, neyi bilmediğini bilmek, eksiklerinle yüzleşmek, kendinle barışık olmak, iyi insan olmak, insanlara güvenmek, delege etmek, takım oyuncularıyla yola çıkmak, olmayanları elemek, iyileri ödüllendirmek, rehavate kapılmamak ve hep çok çalışmak.

Biz insanlara yardım etmeyi bırakmayız

Üniversite, İzmir, Eylül, Kitap, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Biz insanlara yardım etmeyi bırakmayız - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği korona aşısının 2. dozu, ciddi alerjik reaksiyon gösteren kişilere uygulanmayacak Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği korona aşısının 2. dozu, ciddi alerjik reaksiyon gösteren kişilere uygulanmayacak Aydın'ın Kuyucak ilçe Kaymakamı Yılmaz Kurt, Didim'de ölü bulundu Aydın'ın Kuyucak ilçe Kaymakamı Yılmaz Kurt, Didim'de ölü bulundu Bahçeli'yi kızdıracak anket! İYİ Parti, MHP'yi ikiye katladı Bahçeli'yi kızdıracak anket! İYİ Parti, MHP'yi ikiye katladı Bakan Soylu, komandolara böyle seslendi: Rehavet, terör örgütlerinden daha büyük düşmanımız Bakan Soylu, komandolara böyle seslendi: Rehavet, terör örgütlerinden daha büyük düşmanımız Her yeri beyaz gördüğünü söyledi, birkaç saat sonra ölü bulundu Her yeri beyaz gördüğünü söyledi, birkaç saat sonra ölü bulundu 19 yaşındaki genç, tüfekle intihar etti 19 yaşındaki genç, tüfekle intihar etti Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç alkollüyken bir araca çarparak kaçtı iddiası Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç alkollüyken bir araca çarparak kaçtı iddiası Otobüse yavaş binen hamile kadına şoförden çirkin sözler! Duyanlar sert tepki gösterdi Otobüse yavaş binen hamile kadına şoförden çirkin sözler! Duyanlar sert tepki gösterdi
Resmi Gazete'de yayımlandı! Azerbaycan dahil 13 ülkeye yeni büyükelçi atandı Resmi Gazete'de yayımlandı! Azerbaycan dahil 13 ülkeye yeni büyükelçi atandı         
08:13
Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor: Sadakatsiz'de Cansu Dere gidiyor Serenay Sarıkaya geliyor Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor: Sadakatsiz'de Cansu Dere gidiyor Serenay Sarıkaya geliyor         
07:47
Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe görevden alındı, yerine Doç. Dr. Tolga Tolunay atandı Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe görevden alındı, yerine Doç. Dr. Tolga Tolunay atandı         
07:23
Saldırıya uğrayan Dilan Çıtak'a babası İbrahim Tatlıses'ten destek Saldırıya uğrayan Dilan Çıtak'a babası İbrahim Tatlıses'ten destek         
23:56
Şeyma Subaşı, 3 buçuk ay önce tanıştığı sevgilisiyle yıl sonunda dünyaevine giriyor Şeyma Subaşı, 3 buçuk ay önce tanıştığı sevgilisiyle yıl sonunda dünyaevine giriyor         
21:24
"Babama gidiyorum" diye evden çıkan kadının cansız bedeni deniz kıyısındaki bir mağarada bulundu         
20:08
Fox TV'nin iddialı dizisi Baraj final yapıyor Fox TV'nin iddialı dizisi Baraj final yapıyor         
19:36
Avustralyalı kadın boksör Ebanie Bridges, erkek hayranlarına giydiği çorapları satarak zengin oldu Avustralyalı kadın boksör Ebanie Bridges, erkek hayranlarına giydiği çorapları satarak zengin oldu         
18:28
Araç sahipleri dikkat! Kış lastiği uygulaması sona erdi, değiştirmeyen pişman olur Araç sahipleri dikkat! Kış lastiği uygulaması sona erdi, değiştirmeyen pişman olur         
17:36
AK Partili vekilin lüks arabasını gören Edirneliler fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı AK Partili vekilin lüks arabasını gören Edirneliler fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı         
17:10
Türkiye'ye yönelik felaket tellallığına devam eden Cem Uzan, bu kez de kahinliğe soyundu: Dolar 20 lira olacak Türkiye'ye yönelik felaket tellallığına devam eden Cem Uzan, bu kez de kahinliğe soyundu: Dolar 20 lira olacak         
15:28
Çorumlu talihli, 5 TL'lik kazı kazan kartından 200 bin TL kazandı Çorumlu talihli, 5 TL'lik kazı kazan kartından 200 bin TL kazandı         
14:17
Bakan Soylu dertlerine derman oldu! Yüzde 50 şartı kalktı, günlük otobüs sefer sayısı 900'e çıktı Bakan Soylu dertlerine derman oldu! Yüzde 50 şartı kalktı, günlük otobüs sefer sayısı 900'e çıktı         
14:09
Karısı ile bastığı adamı yatak odasına kilitledi! Canını kurtarmak isteyen adam camdan atladı Karısı ile bastığı adamı yatak odasına kilitledi! Canını kurtarmak isteyen adam camdan atladı         
13:58
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, aylık maaşının 200 bin lira olduğu iddialarıyla ilgili suskunluğunu bozdu Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, aylık maaşının 200 bin lira olduğu iddialarıyla ilgili suskunluğunu bozdu         
12:28
Selin Ciğerci vergi rekortmeni oldu! İşte ödediği miktar ve listedeki yeri Selin Ciğerci vergi rekortmeni oldu! İşte ödediği miktar ve listedeki yeri         
10:42
İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay, canlı yayına bağlanıp kendini savundu İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay, canlı yayına bağlanıp kendini savundu         
09:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2021 08:55:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Biz insanlara yardım etmeyi bırakmayız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei