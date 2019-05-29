"Biz isteriz ki bu ülkede huzur içinde yaşayalım"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Biz isteriz ki bu ülkede hepimiz huzur içinde, birlikte, kardeşçe yaşayalım. Ramazan ayı, kavga ayı olmasın, herkesin güzel şeyler ifade ettiği bir ay olsun." dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Biz isteriz ki bu ülkede hepimiz huzur içinde, birlikte, kardeşçe yaşayalım. Ramazan ayı, kavga ayı olmasın, herkesin güzel şeyler ifade ettiği bir ay olsun." dedi.

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