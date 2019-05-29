Son Dakika Haberleri: "Biz isteriz ki bu ülkede huzur içinde yaşayalım"
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"Biz isteriz ki bu ülkede huzur içinde yaşayalım"

40 dakika önce

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Biz isteriz ki bu ülkede hepimiz huzur içinde, birlikte, kardeşçe yaşayalım. Ramazan ayı, kavga ayı olmasın, herkesin güzel şeyler ifade ettiği bir ay olsun." dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Biz isteriz ki bu ülkede hepimiz huzur içinde, birlikte, kardeşçe yaşayalım. Ramazan ayı, kavga ayı olmasın, herkesin güzel şeyler ifade ettiği bir ay olsun." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:53 
Kemal Kılıçdaroğlu, Huzur, Ekonomi
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