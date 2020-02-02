'Biz Kaç Kişiyiz' isimli grup kuran 40 hayırsever Elazığ için kolları sıvadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Biz Kaç Kişiyiz' isimli grup kuran 40 hayırsever Elazığ için kolları sıvadı - Son Dakika

'Biz Kaç Kişiyiz' isimli grup kuran 40 hayırsever Elazığ için kolları sıvadı

6 saat önce

Denizli'nin Buldan ilçesinde sosyal iletişim ağında 'Biz Kaç Kişiyiz' isimli grup kuran vatandaşlar, Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere yardım eli uzattı.

'Biz Kaç Kişiyiz' isimli grup kuran 40 hayırsever Elazığ için kolları sıvadı, System.String[]

Denizli'nin Buldan ilçesinde sosyal iletişim ağında 'Biz Kaç Kişiyiz' isimli grup kuran vatandaşlar, Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere yardım eli uzattı. Depremzedelere yardım gönderen grup, sokak hayvanları için de mama gönderdi.


Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası harekete geçen ve sayıları yaklaşık 40'ı bulan yardımseverler, 'Biz Kaç Kişiyiz' isimli WhatsApp grubu kurdu. Grupta bulunan vatandaşlar, depremzedelere gıda ile temel ihtiyaç malzemeleri, temizlik malzemeleri, kıyafetler, battaniye ve yastık gönderdi. Sokak hayvanları ve küçükbaş hayvanlar da unutulmayarak deprem bölgesine mama ve arpa gönderildi.


Yardım kampanyası ile ilgili açıklamalarda bulunan Kadıköy Mahallesi Muhtarı Mustafa Atalay, depremi duydukları anda mahalle sakinlerinin duyarsız kalmadığını belirterek, "Mahalle sakinlerimiz de bana yardım etmek istediklerini söyleyince 'Biz Kaç Kişiyiz' grubuyla haberleşerek güçbirliği yaptık. Mahalle halkım her zaman olduğu gibi elinde avucunda ne varsa verdi. Ülke olarak iyi günde olduğu gibi kötü günlerimizde de bir ve beraber olacağız. Yalnız değilsiniz, geçmiş olsun Elazığ, geçmiş olsun Malatya" dedi.


Toplanan yardımlar kamyon ile Elazığ'da gönderildi. - DENİZLİ

Malatya, Denizli, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 01:42 Kaynak: İHA
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