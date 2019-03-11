Biz Karar Vermedikçe Kimse Bu Coğrafyada Oyun Oynayamaz"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "ABD Afrin'e girme dedi mi, hatta aba altında sopa da gösterdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "ABD Afrin'e girme dedi mi, hatta aba altında sopa da gösterdi. Girdik mi, girdik. PKK'yı kazıdık mı, kazıdık. Dertleri Irak'ın kuzeyiyle Afrin arasında bir hat kuracaklar ve Türkiye'yi Orta Doğu'dan, ticaretten, kültüründen ayırmaktı. Yapabildiler mi, yapamadılar. Biz karar vermedikçe kimse bu coğrafyada oyun oynayamaz." dedi.



Söke ilçesinde bir düğün salonunda muhtarlarla ve STK temsilcileriyle bir araya gelen Soylu, millete karşı hiç hile yapmadıklarını belirtti.



Millet İttifakı'nı işaret ederek, 229 belediye ve il genel meclis üyeliklerini PKK temsilcilerine yazdırdığını ifade eden Soylu, "Birisi bana söylesin, HDP'nin PKK ile bağının olmadığını iddia edebilecek bir tek kişi var mı? Herkes bunu biliyor. Adayların nereden yazıldığını, nereden geldiğini, tek tek nereden yönlendirildiğini. Arkadaşlar, Kandil'den yönlendiriliyor. Kandil'i kim yönlendiriliyor. Herkes ABD'nin yönlendirdiğini biliyor." dedi.



Türkiye'nin kim olduğunu anlatma zamanının geldiğini vurgulayan Soylu, "ABD Afrin'e girme dedi mi, hatta aba altında sopa da gösterdi. Girdik mi girdik. PKK'yı kazıdık mı, kazıdık. Dertleri Irak'ın kuzeyiyle Afrin arasında bir hat kuracaklar ve Türkiye'yi Orta Doğu'dan, ticaretten, kültüründen ayırmaktı. Yapabildiler mi, yapamadılar. Biz karar vermedikçe kimse bu coğrafyada oyun oynayamaz." diye konuştu.



Uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonlara değinen ve "polis uyuşturucu satıcı gördüğü zaman, ayaklarına sıksın" dediğini anımsatan Soylu, şöyle devam etti:



"Yanlış mı demişiz? Söke'de de birtakım işler kulağıma geldi. Eğer iki ay içerisinde ben, uyuşturucu satıcılarını analarından doğduğuna pişman ettirmezsem, benim adım Süleyman Soylu değil. Arkadaşlarıma gereğini söyledim. Bakalım el mi yaman bey mi yaman. Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonlarını yapıyoruz. Bir günde 7,2 ton esrar yakaladık. Avrupa'nın 18 ülkesinin bir yılda yakaladığından daha fazla yakaladık. 1,5 ton eroin yakaladık. Cumhuriyet tarihinde böyle yakalamalar yok. Bin 300 kilo eroin yakaladık. 2018'de toplam yakaladığımız kokain miktarı 1 tondu, iki ayda 1 tonu aştık. 260 ton bonzai yapabilecek madde ele geçirdik iki ay içinde."



Soylu, bütün terör örgütlerinin ayağına bastıklarını, "275 mafyayı" çökerttiklerini söyledi.



Tüm çabalarının annelerin evlatlarını sabahleyin okula gönderirken huzurlu olması için olduğunu dile getiren Soylu, "Sabah namazına giden amcalarımız namaza giderken huzurlu bir şekilde gidecekler. Bizim şehirlerimizi dünyanın en güvenli şehirleri olacak. Bunu yapmak üzere çok ciddi adımlar atıyoruz. Bir çok şeyi çok iyi noktada iyileştirerek devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.



2017'de trafikte 7 bin 427, 2018'de 6 bin 683 kişinin hayatını kaybettiği bilgisini paylaşan Soylu, bunların yanında sakat kalanların ve işinden gücünden olanların da bulunduğunu aktardı.



"Boynumuzu Kandil'in önünde eğik bırakmayın"



Sözü yerel seçime getirerek vatandaşlardan güç istediklerini vurgulayan Soylu, şunları kaydetti:



"31 Mart akşamı Cumhur İttifakı'nda bir zafiyet olursa, çok net söylüyorum, ertesi sabah 6 yaşındaki çocukların eline taşı verirler, kaymakamlıkları ve valilikleri alt üst ederler. Ben bunların ne kadar acımasız olduğunu, ne kadar bedbaht olduklarını biliyorum. Bizim boynumuzu Kandil'in önünde eğik bırakmayın. Kürt kardeşlerimizi mağdur eden PKK ve HDP'dir. Şimdi onları bir mağdur eden daha var, Kılıçdaroğlu. Allah'ınızı severseniz ne Söke Belediyesine ne de Aydın Büyükşehir Belediyesine Kılıçdaroğlu'nun ayağını, adımını zafer naralarıyla attırmayın. Çünkü Truva atı olarak geliyor buraya. PKK'nın temsilcilerini taşıyor. Yarın belediye meclislerini kazanırlar, oraya otururlar ve 'şu sokağa şu teröristin adını verecekseniz' derler. Orada o dilekçeyi verdikleri andan itibaren o belediye meclisi birbirine girer. Kimse de bunu durduramaz. Yapmak istedikleri Türkiye'nin bütün şehirlerine nifak tohumları ekmek ve günü geldiği zaman Türkiye'yi karıştırmaktır. Son yarım asırdır ilk kez Türkiye'de 4,5 yıl seçimin olmayacağı bir döneme giriyoruz. Bu 4,5 yılda da bizim anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan getirebilmek için ellerinden geleni her şeyi yapacaklar. Bu fırsatı bunlara vermeyelim.



Benim için İstanbul'da İmamoğlu Truva atıdır. Ankara'daki Mansur Yavaş Truva atıdır. İzmir'dekinin adını sanını da bilmem o zaten çalmadan oynuyor. Bu kadar iyi ve huzurlu giden Türkiye'yi allak bullak etmek isteyenlere, güçten düşürmek isteyenlere ne olursunuz müsaade etmeyin."



Programa, MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen de katıldı.



(Bitti)

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