Biz Kavgadan Yana Değiliz"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adıyaman'ın Gölbaşı İlçesinde yaptığı konuşmada, "Siyaset kavga yeri değildir, hizmet yeridir" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adıyaman'ın Gölbaşı İlçesinde yaptığı konuşmada, "Siyaset kavga yeri değildir, hizmet yeridir" dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan CHP seçim irtibat bürosunun önünde partililere seslendi. Kılıçdaroğlu konuşmasında, "Siyaset kavga alanı değildir, siyaset kin gütme alanı değildir. Siyaset halka hizmet etme aracıdır. Kavgaya gerek yok, barıştan yanayız, bayrağımızdan ve milletimizden yanayız. CHP'li belediyelerde asgari ücreti tüm belediyelerde 2 bin 200 TL uyguluyoruz. Allah'ın izniyle 1 Nisan'dan itibaren asgari ücret bu belediyede 2 bin 200 TL olacak. Biz kimsenin aşı işiyle uğraşamayız. Herkes kazansın, her evde huzur olsun istiyoruz. Kim çalışıyorsa kim üretiyorsa hepsinin ücreti aynı olacak ve kimsenin işine son verilmeyecek. Herkesin belediye başkanı olacak" diye konuştu. Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:



"Muhtarlarla işbirliği yapacaksınız. Muhtarla birlikte belediyeyi yöneteceksiniz. Başkandan bunların sözünü alıyorum. İnsana hizmet etmek Hakka hizmet etmek demektir. Herkesin kimliğine saygım vardır, herkesin inancına saygımız vardır. 2018 yılında 13 milyon dolarlık tütün ithal ettik. Tütünü niye Adıyaman'da üretmez de ithal eder. Biz kavgadan yana değiliz, barıştan, huzurdan, üretmekten yanayız. Bir ülke üretirse dünyada söz sahibi olur, işsizlik olmaz. İşsiz sayısı 7.5 milyona dayandı. Dünyanın bütün ülkelerinde işsizlikle mücadelenin tek yolu üretmektir. Çiftçi üretecek, fabrika üretecek. Her yerde üretim olacak. Üretirseniz, çalışırsanız, alın teri dökerseniz memlekette sorun olmaz. Para yok diyorlar. Ne demek para yok? Hepimiz vergi ödüyoruz. Çocuk doğduğu andan itibaren vergi ödüyor. Bu kadar vergi ödeniyor nereye gidiyor bu vergiler? İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı seçilirse İmamoğlu'yla birlikte buraya geleceğiz. Para çok. Önemli parayı yerinde harcamaktır."



(Ahmet Arslantaş - Cihan Kizir - Kürşat Aktaş/İHA)

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