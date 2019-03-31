Biz Kötüye Karşı Birlikte Duruyoruz'

ABD'de 11 Eylül 2001'de düzenlenen terör saldırısının gerçekten dünyanın çehresini değiştirdiğini ve Müslümanlara karşı nefret ve ırkçılık tohumlarını ektiğini belirten Fouda, "Christchurch'daki bu katliam ise Yeni Zelanda tarihinde ve dünyada, nefret ve İslamofobik söylemi sonlandırmak için...

ABD'de 11 Eylül 2001'de düzenlenen terör saldırısının gerçekten dünyanın çehresini değiştirdiğini ve Müslümanlara karşı nefret ve ırkçılık tohumlarını ektiğini belirten Fouda, "Christchurch'daki bu katliam ise Yeni Zelanda tarihinde ve dünyada, nefret ve İslamofobik söylemi sonlandırmak için bir dönüm noktasıdır" ifadesini kullandı.



Siyasetçilerden, Müslümanlara karşı nefret içeren konuşma yapanlara ve ırkçılığa karşı yasalar çıkarmalarını isteyen Fouda, medyanın da İslam düşmanlığına karşı tavır almasını talep etti.



'BİZ PARÇALANMAYIZ'



Christchurch'teki saldırıların sadece bu kentte yaşayan Müslümanlara karşı değil dünya barışına ve sevgiye karşı bir savaşın başlangıcı olduğunu ifade eden Fouda, "Ancak kimse insanların birbirine olan sevgisini yenemez. Biz parçalanmayız. Biz kötüye karşı birlikte duruyoruz" diye konuştu. Fouda, saldırıdan sonra Müslümanlarla dayanışma içinde olan Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'e, Yeni Zelanda'daki diğer dinlerin temsilcilerine ve tüm Yeni Zelandalılara teşekkür etti.



ACİL TOPLANMA KARARI ALINMIŞTI



Avrupa'da yükselen ırkçılığa ve İslamofobi'ye karşı Müslümanların neler yapabileceğinin değerlendirildiği konferansa çok sayıda ülkeden Müslüman derneklerin temsilcileri katıldı. Avrupa Müslümanlar Forumu, Yeni Zelanda'daki terör saldırısının ardından Hamburg'da acil toplanma kararı almıştı.



Yeni Zelanda'nın Christchurch'teki El Nur ve Linwood camilerine 15 Mart Cuma günü düzenlenen terör saldırısında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 50 kişi hayatını kaybetmiş, 50 kişi de yaralanmıştı.

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