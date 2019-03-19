Son Dakika Haberleri: Biz Milli Bir Sivil Toplum Kuruluşuyuz"

Biz Milli Bir Sivil Toplum Kuruluşuyuz"

1 saat önce

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, sendikalarının her durumda, her koşulda, hiçbir denge hesabı gütmeksizin milletinin ve devletinin yanında saf tutan milli bir sivil toplum kuruluşu olduğunu söyledi.

Biz Milli Bir Sivil Toplum Kuruluşuyuz
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, sendikalarının her durumda, her koşulda, hiçbir denge hesabı gütmeksizin milletinin ve devletinin yanında saf tutan milli bir sivil toplum kuruluşu olduğunu söyledi.

Geylan, Türk Eğitim-Sen Kırıkkale Şubeleri İstişare ve Dayanışma Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türk Eğitim-Sen'in çok başarılı ve büyük bir sendika olduğunu belirtti.

Üye sayılarının 2002'de 125 bin 863 olduğunu, şu anda ise 208 bine yaklaştıklarını ifade eden Geylan, şöyle konuştu:

"16 yılda 100 bine yakın artış sağlamışız. Biz sadece sendika değiliz, Türk Eğitim-Sen aynı zamanda bir sivil toplum kuruluşu. Türkiye'de yapılan araştırmalara göre, sendika, dernek, vakıf, oda vesaire adlar altında 114 bin civarında sivil toplum kuruluşu varmış. Bizim farkımız ne? Biz milliyiz. Bizim adımızın başında 'milli' sıfatı var. Biz milli bir sivil toplum kuruluşuyuz. Her durumda, her koşulda, hiçbir denge hesabı gütmeksizin milletinin ve devletinin yanında saf tutan milli bir sivil toplum kuruluşuyuz. Biz ekmek kavgasının önüne Türkiye sevdamızı koymuşuz. Önce Türkiye, ülkem diyoruz. Bu vasıflarımız ve duruşumuz itibarıyla mensubu olmaktan gurur duyduğumuz büyük Türk milletinin güvenine, teveccühüne mazhar olmuşuz."

MHP İl Başkanı Erdal Baloğlu, MHP Kırıkkale Belediye Başkan adayı Serdar Yarar, Türk Eğitim-Sen Kırıkkale Şube Başkanı Yücel Karabacak ve sendika üyelerinin katıldığı program, emekli olan sendika üyelerine plaket verilmesiyle sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 08:49 Kaynak: AA

Sivil Toplum Kuruluşu, Türk Eğitim Sen, Güncel
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