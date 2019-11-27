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" Biz nasıl yüz yüze bakacağız " demişti... Gönül Yazar çark etti
6 saat önce
Geçtiğimiz haftalarda 2. Sayfa programına telefonla bağlanan bir izleyici, Gönül Yazar'ın sevgilisi Rüzgar Mağden'in göründüğü gibi biri olmadığını öne sürmüş, kendisine cinsel içerikli mesajlar gönderip yakınlık kurmaya çalıştığını iddia etmişti.
Geçtiğimiz haftalarda 2. Sayfa programına telefonla bağlanan bir izleyici, Gönül Yazar'ın sevgilisi Rüzgar Mağden'in göründüğü gibi biri olmadığını öne sürmüş, kendisine cinsel içerikli mesajlar gönderip yakınlık kurmaya çalıştığını iddia etmişti.
Bu iddialar üzerine Yazar," Sinek küçük mide bulandırır. Ben hep arkasında durdum geçmiş gitmiş sanal da olsa o cinsel lafları nasıl edebildi. Biz nasıl yüz yüze bakacağız... O bakıyor da ben? Çok zor Bütün güzel hislerim uçtu gitti. Ah! Ben utanıyorum. Kadınlar sanal ama cinsel yazılar doğru. Çünkü sahi sanmış bu beyefendi" diyerek ilişkisine nokta koymuştu.
Ancak ünlü sanatçı, sevgilisini affetti. Çift ilişkilerine kaldığı yerden devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 07:48
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