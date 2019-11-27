Son Dakika Haberleri: " Biz nasıl yüz yüze bakacağız " demişti... Gönül Yazar çark etti
Son Dakika Magazin ' Biz nasıl yüz yüze bakacağız ' demişti... Gönül Yazar çark etti - Son Dakika Magazin

" Biz nasıl yüz yüze bakacağız " demişti... Gönül Yazar çark etti

6 saat önce

Geçtiğimiz haftalarda 2. Sayfa programına telefonla bağlanan bir izleyici, Gönül Yazar'ın sevgilisi Rüzgar Mağden'in göründüğü gibi biri olmadığını öne sürmüş, kendisine cinsel içerikli mesajlar gönderip yakınlık kurmaya çalıştığını iddia etmişti.

Geçtiğimiz haftalarda 2. Sayfa programına telefonla bağlanan bir izleyici, Gönül Yazar'ın sevgilisi Rüzgar Mağden'in göründüğü gibi biri olmadığını öne sürmüş, kendisine cinsel içerikli mesajlar gönderip yakınlık kurmaya çalıştığını iddia etmişti.


Bu iddialar üzerine Yazar," Sinek küçük mide bulandırır. Ben hep arkasında durdum geçmiş gitmiş sanal da olsa o cinsel lafları nasıl edebildi. Biz nasıl yüz yüze bakacağız... O bakıyor da ben? Çok zor Bütün güzel hislerim uçtu gitti. Ah! Ben utanıyorum. Kadınlar sanal ama cinsel yazılar doğru. Çünkü sahi sanmış bu beyefendi" diyerek ilişkisine nokta koymuştu.


Ancak ünlü sanatçı, sevgilisini affetti. Çift ilişkilerine kaldığı yerden devam ediyor.

Rüzgar Mağden, Gönül Yazar, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 07:48 
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