Son Dakika Haberleri: Biz Ne Bir Siyasi Partinin Kazandıranı Ne Bir Diğer Siyasi Partinin Kaybettireniyiz"

Biz Ne Bir Siyasi Partinin Kazandıranı Ne Bir Diğer Siyasi Partinin Kaybettireniyiz"

18 dakika önce

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Bir siyasi partiyi desteklemek gibi tercihimiz yok ama vatandaşlarımıza tercihlerini yaparlarken bir ehil insanlara iki kamu malını beytülmal teslim edeceğimiz namuslu insanlara oy vermesini tavsiye edebilirim." dedi.

Biz Ne Bir Siyasi Partinin Kazandıranı Ne Bir Diğer Siyasi Partinin Kaybettireniyiz
Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Bir siyasi partiyi desteklemek gibi tercihimiz yok ama vatandaşlarımıza tercihlerini yaparlarken bir ehil insanlara iki kamu malını beytülmal teslim edeceğimiz namuslu insanlara oy vermesini tavsiye edebilirim." dedi.

Uysal, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Kilis'te Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığını ziyaret ederek yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, DP olarak 31 Mart Yerel seçimlerinde herhangi bir ittifak içerisinde yer almadıklarını söyledi.

Seçime kendi isim, amblem ve adaylarıyla gireceklerini anlatan Uysal, Kilis'te şartlar uygun olmadığı için belediye başkan adaylarının olmadığını ifade ederek şunları kaydetti:

"Biz ne bir siyasi partinin kazandıranı ne bir diğer siyasi partinin kaybettireniyiz. Bir siyasi partiyi desteklemek gibi tercihimiz yok ama vatandaşlarımıza tercihlerini yaparlarken bir ehil insanlara iki kamu malını beytülmal teslim edeceğimiz namuslu insanlara oy vermesini tavsiye edebilirim. Onun ötesinde Türkiye'nin bu iki kutupluluğa mahkum edilişinin Türkiye'nin bu can yakıcı gündemini konuşmamıza imkan vermediğini görüyoruz."

Uysal, bir gazetecinin Yeni Zelanda'daki cami saldırısıyla ilgili sorusu üzerine, Yeni Zelanda ve bazı batılı ülkelerdeki aşırı sağ düşüncenin, insanları acı içerisine soktuğunun bilindiğini söyledi.

Batı dünyasının, İslamiyet'i İran, Suudi Arabistan, DEAŞ ve El-Kaide gibi selefi akımların temsil etmesini istediğini ifade eden Uysal, "Kendi içimizde huzuru üretecek, insanlarımızın dini inançlarını siyasette malzeme yapılmasına müsaade etmeyecek bir sorumlulukla Türkiye'nin evirilmesinin elzem olduğunu düşünüyorum." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 02:36 Kaynak: AA

Demokrat Parti, Uysal, Güncel
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