Biz Öyle 2-3 Mağlubiyetle Yıkılacak Bir Camia Değiliz"

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Evkur Yeni Malatyaspor ile yapacakları karşılaşmayı kazanarak ligde son üç maçta aldıkları kötü sonuçları unutturmak istediklerini söyledi.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Evkur Yeni Malatyaspor ile yapacakları karşılaşmayı kazanarak ligde son üç maçta aldıkları kötü sonuçları unutturmak istediklerini söyledi.



Keleş, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligde deplasmanda uzatmanın son dakikasında yedikleri golle Bursaspor'a 3-2 kaybettiklerini anımsattı.



Mağlubiyetin üzüntüsünü yaşadıklarını belirten Keleş, "Biz öyle 2-3 mağlubiyetle yıkılacak bir camia değiliz. Buraya kolay gelmedik, iyi galibiyetlerle, iyi sonuçlar alarak geldik. Güçlü bir takımız ve güçlü bir camiayız." dedi.



Ligde Evkur Yeni Malatyaspor ile yapacakları karşılaşmaya hazırlandıklarını dile getiren Keleş, şöyle konuştu:



"Galip gelecek güçteyiz. Yendiğimiz zaman her şeyin unutulacağını, tekrar önümüze bakacağımızı ve hedefimizi tekrar kovalayacağımızı düşünüyorum. Buraya iyi bir form grafiğiyle geldik, iyi şeyler yaparak geldik. Birkaç tane form düşüklüğü tabi ki olacak. Bunları çabuk atlatmanın çalışmalarını yapıyoruz. İnşallah Malatyaspor maçıyla bunlara son veririz ve tekrar çıkışa geçeriz."



Keleş, takımda forvet oyuncuları Muhammet Demir, Arouna Kone ve Hugo Vieira'nın sakatlıklarının bulunduğunu anımsatarak, "Şuan forvetsiziz, içeriden bir çözüm bulmaya çalışıyoruz. Bakalım bir şekilde üstesinden geleceğiz. Kone'yi yetiştirmeye çalışıyoruz, zor ama bakalım inşallah çözeriz." ifadelerini kullandı.



Antrenman



Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 8 Mart Cuma günü Evkur Yeni Malatyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.



Teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman koşuyla başladı. Kondisyon çalışması yapan futbolcular, idmanı çift kale maçla tamamladı.



Antrenmana sakatlıkları nedeniyle Arouna Kone, Muhammet Demir ve Hugo Vieira katılmadı.

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Kanadalı Kadın Futbolcu Sydney Leroux, 5,5 Aylık Hamileyken İdmana Çıktı

Erzurumspor'un Golcü Oyuncusu Rashad Muhammed Ameliyat Edildi

Beşiktaş'ın Transfer Listesindeki Tarık Gözüşirin'e, Inter Talip Oldu

Gökdeniz Karadeniz, Rubin Kazan'a Açtığı Davayı Kazandı