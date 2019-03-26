Biz Reklamda Değil Hizmette İddialıyız"

Cumhur İttifakı'nın Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mustafa Savaş, "Tekrar 5 yıl boyunca tabelalarda, binalarda boy boy büyükşehir belediye başkanının fotoğraflarını mı görmek istiyorsunuz, yoksa doya doya hizmetleri mi yaşamak istiyorsunuz ' Bunun kararını iyi verin.

Cumhur İttifakı'nın Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mustafa Savaş, "Tekrar 5 yıl boyunca tabelalarda, binalarda boy boy büyükşehir belediye başkanının fotoğraflarını mı görmek istiyorsunuz, yoksa doya doya hizmetleri mi yaşamak istiyorsunuz ' Bunun kararını iyi verin." dedi.



Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mustafa Savaş, AK Parti Aydın İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi.



31 Mart'ta Aydın'da güzel bir sonuç beklediklerini söyleyen Savaş, nisan ayından itibaren Aydın'da yeni bir sürecin başlayacağını ve Aydın'ın hizmetle tanışacağını ifade etti.



Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun hala projelerini açıklayamadığını öne süren Savaş, "Sokakta çıkıp '200 bin fark atacağım' diyorsun. Böyle bir iddian var. Böyle iddiası olan bir kişinin, 'bu şekilde projelerim var' diye iddiası olmaz mı ' Demek ki böyle bir iddiası, böyle bir derdi yok. Ben vatandaşlarıma tekrar sesleniyorum. Reklamdan yana mısınız, hizmetten yana mısınız ' Bunun kararını sandık başında lütfen verin. Tekrar 5 yıl boyunca tabelalarda, binalarda boy boy büyükşehir belediye başkanının fotoğraflarını mı görmek istiyorsunuz, yoksa doya doya hizmetleri mi yaşamak istiyorsunuz ' Bunun kararını iyi verin. Biz reklamda değil hizmette iddialıyız. Bu şehir hepimizin. Bu şehir bizim geleceğimiz." ifadelerini kullandı.



Savaş, Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait barınaklarda hayvanların zehirlenip, öldürüldüğüne ilişkin sosyal medyada yayınlanan görüntüye ilişkin ise şunları söyledi:



"Görünce bir hayvan dostu olarak çok üzüldüm. Aydın'da yaşanan bu vahşet ilk değil. Zaten hayvanseverlerin bu konuda şikayetleri vardı. Ne kadar haklı olduklarını bir kez daha gördüm. Belediye çalışanları bizzat hayvanları zehirliyor. Yani büyükşehir belediye başkanı olarak sizden habersiz, sizden izinsiz, yetkililerden habersiz oradaki bir işçi kendi inisiyatifiyle böyle bir şey yapabilir mi? Buradan herkesin mevcut belediye başkanının samimiyetini sorgulamalarını istiyorum. Bu hayvan barınakları ile ilgili tüm hayvanseverlerin tavrını bekliyorum. Sorumlular ve yetkililer hakkında gerekenin yapılacağını düşünüyorum. Bu yapılanların cezasız kalmaması gerekir. İlgili kurumları göreve çağırıyorum."



Esnaf dostu bir belediye başkanı olacağını söyleyen Savaş, "Biz esnaf dostu olacağımızı, vatandaşın cebinden elimizi çekeceğimizi hep söyledik. Aydın'da yaklaşık 10 bin şoför esnafımız var. Özellikle büyükşehir belediyesi yıllık çalışma ruhsatı adı altında fahiş rakamlar, ücretler alınıyor. Devir ücretleri de çok yüksek. Biz bu ücretlerde yüzde 50 indirim yapacağız. Şoför esnafımızın yükünü hafifletmek adına bunu yapacağız." dedi.

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