Biz Sadece Marmaris'i Güzelleştirip Değiştirmeyeceğiz"

Cumhur İttifakı Marmaris Belediye Başkan adayı Serkan Yazıcı, "Biz sadece Marmaris'i güzelleştirip değiştirmeyeceğiz"dedi.Yazıcı, Marmaris'in en çok nüfusa sahip mahallesi Armutalan'da seçim irtibat ofisi açtı.

Cumhur İttifakı Marmaris Belediye Başkan adayı Serkan Yazıcı, "Biz sadece Marmaris'i güzelleştirip değiştirmeyeceğiz"dedi.



Yazıcı, Marmaris'in en çok nüfusa sahip mahallesi Armutalan'da seçim irtibat ofisi açtı. Açılışa, AK Parti İlçe Başkanı Osman Ülgen, MHP Marmaris İlçe Başkanı Kemal Kalemci, partililer ve çok sayıda mahalle sakini katıldı.



Yazıcı, seçim irtibat bürosunu açılışında, gece gündüz Marmaris'e "Borcumu nasıl öderim?" diye kendine sorduğunu, millete olan borcunu ödemek için daha çok çalıştığını söyledi.



Marmaris'ten Türkiye'ye seslenmek istediğini belirten Yazıcı, "Biz sadece Marmaris'i güzelleştirip değiştirmeyeceğiz. Burasını bir balıkçı kasabasına, eski örf ve adetlerin yaşandığı, sağlığın dağıtıldığı bir kasaba hayalimiz var. Türkiye'ye beraberce nasıl hoşgörü içerisinde yaşanabilir bunu öğreteceğiz. Birinci öncelikli hedeflerimiz arasında bu var. İhtiyaç olan bütün yatırımları getireceğiz buraya. Doğayı daha fazla yeşillendireceğiz. Turizme hizmet edeceğiz çok güzel hayallerimiz var."



Yazıcı, bundan sonra ideolojinin değil, projelerin yarışması gerektiğini kaydetti.



Marmaris Öğretmenevinde İlçedeki okulların okul meclislerinin temsilcisi öğrencilerle bir araya gelen Yazıcı, öğrencilerin beklentilerini dinledi.



Öğrencilerin sorularını cevaplayan Yazıcı, sanata ve sanatçılara değer vereceklerini belirterek, "Çocuk ve gençler meclisi kuracağız. Burada sizlerin fikirlerini gerçeğe dönüştüreceğiz." dedi.



Yazıcı, özel bir hastaneyi, Marmaris Orman İşletme Müdürlüğünü, Marmaris Eğitim Bir-Sen Sendikasını ve Türk Eğitim Sendikasını ziyaret ederek, üyelerle sohbet etti.

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