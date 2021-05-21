Biz sevgiliyiz, ama hayatımıza başkaları da girebilir: Kylie Jenner ile Travis Scott 'açık ilişki' yaşıyor

AÇIK İLİŞKİ İDDİASI

Önce ayrılan fakat kısa bir süre önce tekrar barıştıkları ileri sürülen Jenner ile Scott'ın 'açık ilişki' yaşamaya başladığı ileri sürüldü. İnternetteki TMZ adlı magazin sitesinin ortaya attığı iddiaya göre, 23 yaşındaki Kylie Jenner ile 29 yaşındaki Travis Scot, ilişkilerine kaldıkları yerden devam edecekler. Fakat birbirlerine bağlılık sergilemeyip dilediklerinde başkalarıyla da birlikte olabilecekler. Yani genç çift bu şekilde "açık ilişki" yaşayabilecek. Jenner ile Scott'ın sözcüleri henüz bu konuda herhangi bir yorum yapmadı.

SIK SIK BİRLİKTE GÖRÜNTÜLENİYORLAR

Kylie Jenner ile rap'çi Travis Scott, son günlerde sık sık birlikte çıktıkları gezintilerde görülüyordu. Jenner ile Scott, son olarak 3 yaşındaki kızları Stormi ile Disneyland'e yaptıkları gezintide görüntülenmişlerdi. Jenner ve Scott, rap'çinin doğum gününü de birlikte kutlamıştı. Son günlerde Kylie Jenner ile Travis Scott, birlikte birçok yere de gittiler. Jenner da sosyal medya sayfasından bu gezilerle ilgili paylaşımlar yaptı.

ÜÇ YAŞINDA BİR KIZLARI VAR

Bu arada People dergisinde de genç çiftle ilgili haberinde Jenner ve Scott'ın tam olarak barışmadığını ileri sürdü. Dergiye göre iki genç, ayrılmış olsalar bile birlikte vakit geçiriyorlar. Bunun nedeni de kızları Stormi. Jenner ile Scott, sık sık kızları Stormi için bir araya geliyorlar.

İKİSİ DE HAYATINA KİMSEYİ ALMADI

Öte yandan Kylie Jenner ile Travis Scott'ın ilişkilerini bitirdikten sonra hayatlarına kimseyi almadıklarına dikkat çekip çiftin bir araya gelmesinin şaşılacak bir durum olmadığını ileri sürenler de oldu.

İLİŞKİLERİ 2017'DE BAŞLADI

Travis Scott ile Kylie Jenner, 2017 yılında tanıştılar. O sırada Jenner Tyga ile yollarını ayırmıştı. Jenner ile Scott, ilk olarak ünlü Coachella Festivali'nde birlikte görüldüler. Daha sonra NBA maçını birlikte izleyerek ilişkilerini resmen duyurdular. İlişkilerinin başladığı 2017 yılında Jenner hamile kaldı, fakat bunu uzun süre kamuoyunun gözlerinden uzak tuttu.

'İLİŞKİYE ARA VERDİKLERİNİ' AÇIKLADILAR

Kylie Jenner ile Travis Scott, 2017 yılında MET Gala gecesine de birlikte katıldılar. Bir yıl sonra şubat ayında kızları Stormi dünyaya geldi. Birlikte GQ dergisine poz verdikten birkaç ay sonra ise yollarını ayırdılar. Kendileri bu durumu "ilişkiye ara vermek" olarak nitelendirdiler.

HAYATIYLA İLGİLİ ÇARPICI AÇIKLAMALAR

Jenner ve Travis Scott, ayrılıklarından kısa bir süre önce GQ dergisi için objektif karşısına geçip çarpıcı pozlar verdi. Bu pozlar da uzun süre gündemde kalmıştı. Jenner o pozlarda bacağında, çocukluğundan kalan yara izini photoshop uygulamasıyla sildirmeyi reddetmişti. Jenner, o yara izinin nereden kaynaklandığını da ilk kez anlatmıştı.

ÇOCUKLUKTAN KALAN İZ

Jenner'ın anlattığına göre o yara izine yol açan olay şöyle meydana geldi: O dönemde 5 yaşında olan Kylie Jenner, ablası Kendall ile saklambaç oynarken üst kısmında keskin uçları olan bir demir kapının arkasına saklandı. Kapı çok uzun ve kapalıydı. Kendall onu bir türlü bulamayınca kapının üzerinden atlayıp onun yanına gitmek istedi. Ama işte tam o sırada bacağına kapının demir kısmı saplandı. Olaydan sonra Kylie Jenner hastaneye götürülüp tedavi olsa da bacağındaki o derin yara izi bir türlü düzelmedi.

'ZEVK' SAYISI İÇİN ÖZEL POZLAR VERMİŞLERDİ

Genç çift, ilişkilerine ara vermeden çok kısa bir süre önce yine bir dergiye verdikleri röportaj ve fotoğraflarla gündeme oturmuştu. Jenner ve Scott, Eylül 2019'da Playboy dergisi için ortak bir çalışma yaptı. Kylie Jenner, Playboy dergisinin Pleasure (Zevk) temalı yeni sayısına kapak pozu verdi. Kızının babası olan sevgilisi Travis Scott'ın da özel hayatlarıyla ilgili sorularını yanıtladı.

KAPAK POZLARI OLAY OLDU

22 yaşındaki Jenner'ın iddialı pozlar için objektif karşısına geçtiği özel çekim kelimenin tam anlamıyla bir "aile çalışması" oldu. Jenner ile röportaj yapan ve çekimin sanat yönetmenliğini üstlenen kişi sevgilisi Travis Scott, objektifin ardındaki kişi de Jenner'ın yakın arkadaşlarından Sasha Somsonova idi.

MUTLU OLDUKLARINI İLERİ SÜRMÜŞLERDİ

Ünlü rap'çi Scott, sevgilisine aşk hayatlarıyla ilgili sorular da sordu. Kylie Jenner bu konudaki bir soruya "Aşk hayatlarının, kızları Stormi'nin doğumundan sonra çok daha iyi bir hale geldiği" yanıtını verdi. Travis Scott, dergi için yaptığı röportajda "Birçok insan dünyaya gelen bir bebeğin çiftlerin cinsel hayatlarını yaraladığını iddia eder. Ama ben bizim deneyimimizde bunun tam tersini hissediyorum" dedi. Jenner da buna "Evet, biz kesinlikle bu dedikodunun yanlış olduğunun kanıtıyız" karşılığını verdi.

ANNELİKTEN SONRA ÖZEL HAYATLARI DA DEĞİŞTİ

Jenner, sohbetin bu kısmında "Sen bana annelik ile cinselliğin birlikte var olabileceğini hatırlattın. Bu bir insanın ahlaki değerlerini kaybettiği ya da iyi bir anne olmadığı anlamına gelmez" diye konuştu. Jenner, Travis Scott'ın kendisinin en iyi arkadaşı olduğunu bunun da ilişkilerini olumlu etkilediğini belirtti.

KAPALI KAPILAR ARDINDA

Kylie Jenner,sevgilisi Travis Scott ve kızı Stormi ise kapalı kapılar ardında geçirdikleri zamana dair ipuçları da verdi. Jenner "İzinli günlerimizde bütün günü Stormi ile geçiriyoruz. Üçümüz birlikte çok eğleniyoruz. Çok yüzüyoruz, Stormi yüzmeyi çok seviyor. Her zaman havuzda ya da Stormi'nin odasında oynuyoruz. Sonra da onu alıp birlikte öğle yemeğine gidiyoruz" dedi. Jenner, kızları uyuduktan sonra da yaşadıkları malikanenin sinema odasında uzun saatler boyu film ya da dizi izlediklerini anlattı.