Son Dakika Haberleri: “Biz süte saygı gösterdiğimiz sürece o da bizi bırakmaz”

“Biz süte saygı gösterdiğimiz sürece o da bizi bırakmaz”

1 saat önce

TÜGİAD Bursa Şubesi'nin gerçekleştirdiği TÜGİAD Bursa Buluşmaları toplantısının konuğu olan Sütaş Yönetim Kurulu Başkanı ve 1999-2002 yılları TÜGİAD Başkanı Muharrem Yılmaz, iş insanlarının sorularını yanıtladı.

“Biz süte saygı gösterdiğimiz sürece o da bizi bırakmaz”, System.String[]
TÜGİAD Bursa Şubesi'nin gerçekleştirdiği TÜGİAD Bursa Buluşmaları toplantısının konuğu olan Sütaş Yönetim Kurulu Başkanı ve 1999-2002 yılları TÜGİAD Başkanı Muharrem Yılmaz, iş insanlarının sorularını yanıtladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 04:25 

Ekonomi
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