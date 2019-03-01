“Biz süte saygı gösterdiğimiz sürece o da bizi bırakmaz”
1 saat önce
TÜGİAD Bursa Şubesi'nin gerçekleştirdiği TÜGİAD Bursa Buluşmaları toplantısının konuğu olan Sütaş Yönetim Kurulu Başkanı ve 1999-2002 yılları TÜGİAD Başkanı Muharrem Yılmaz, iş insanlarının sorularını yanıtladı.
TÜGİAD Bursa
Şubesi'nin gerçekleştirdiği TÜGİAD Bursa Buluşmaları toplantısının konuğu olan Sütaş
Yönetim Kurulu Başkanı ve 1999-2002 yılları TÜGİAD Başkanı Muharrem Yılmaz
, iş insanlarının sorularını yanıtladı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 04:25
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