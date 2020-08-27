"Biz Türkiye'nin birikimini, dünyanın birikimini istiyoruz" - Son Dakika

"Biz Türkiye'nin birikimini, dünyanın birikimini istiyoruz"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Biz bakanlığın birikimiyle yetinmek istemiyoruz, biz Türkiye'nin birikimini, dünyanın birikimini istiyoruz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Biz bakanlığın birikimiyle yetinmek istemiyoruz, biz Türkiye'nin birikimini, dünyanın birikimini istiyoruz" dedi.

Öğretmenlerin mesleki gelişim programlarında ilklerin yaşandığı bu süreçte bu yıl ilk kez öğrencilerin de programlardan yararlanmasına imkan sağlandı ve "Python" adlı programın eğitimi pilot olarak ortaöğretim öğrencilerine de açıldı. Dijital çağda çocukların teknolojiyi etkin kullanan, yetkinlikleri güçlü, iş dünyasının ihtiyacı olan becerileri kazanmış bireyler olarak yetişmesi amacıyla Python eğitici eğitimlerine katılan 48 öğretmen tarafından ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören ve ilgili genel müdürlükler tarafından başvuruları alınarak belirlenen bin 753 öğrenciye uzaktan eğitim sistemi üzerinden canlı olarak Python eğitimleri verildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ve CİSCO Network Akademi iş birliğinde düzenlenen "Akıllı Teknolojiler ve Yazılım Geliştirme Mesleki Gelişim" programı çevrimiçi sertifika törenine katıldı. "Akıllı Teknolojiler ve Yazılım Geliştirme Mesleki Gelişim" ile ilgili hazırlanan tanıtım filminin izlenmesiyle başlayan program, çeşitli şehirlerden sertifika almaya hak kazanan öğretmenler ve öğrencilerin teşekkür konuşmasıyla devam etti.

Programda Bakan Selçuk'a Doç. Dr. Adnan Boyacı, CİSCO Network Akademi Genel Müdürü Didem Duru ve çok sayıda basın mensubu eşlik etti.

Burada bir konuşma yapan Bakan Selçuk, bakanlığa başladığı ilk hafta yaptığı bir konuşmada Milli Eğitim Bakanlığının veriye dayalı yönetim, yapay zeka, blockchain ve diğer dijital becerilerle çok yakından ilgileneceğini ve bütün sistemin buna evrileceğini söylediğini hatırlatarak, "O zaman hoş bir sada olarak ifade edilen bu cümlelerin hayata geçiyor olması ve öğretmenlerin, öğrencilerin becerilerine yönelik olarak bir takım sertifikalara dönüşüyor olması tamda ne yaptığımızı, ne yapmak istediğimizi gösteren bir kanıt diye düşünüyorum. Arka planda yaptıklarımız açısından bakıldığında bunun çok daha fazlası var. Bu böyle devam edecek" ifadelerini kullandı.

Öğretmenlerin ve öğrencilerin becerilerinin yeni çağın becerileriyle eşleşmesi noktasında son derece kararlı olduklarını söyleyen Bakan Selçuk, öğretmenliğin sürekli yenilenmek olduğunu, aslında öğretmenin kendisinin öğrenci olduğu bir hayatın içinde olduklarını aktararak, yaşanan hızlı değişimin milyarlarca nesnenin birbirine bağlandığı ve bunun ortaya çıkaracağı veri güvenliği sorunlarının, bununla birlikte ortaya çıkabilecek yeni dönüşümlerin önlerine hem sorun hem de çözüm olarak çıktığını, kendilerinin çözüm tarafıyla ilgili olduklarını vurguladı. Salgın döneminden hep problem olarak bahsedildiğini, ancak bir taraftan da kazanımlara yol açtığını kaydeden Bakan Selçuk, şunları aktardı:

"Salgın dönemi aracılığıyla öğretmenlerimizin dijital becerilerinde inanılmaz bir artış oldu. Yüz binlerce saat eğitimler alındı ve sürekli sürdürülebilir bir eğitim yaklaşımının hayata geçmesi söz konusu oldu. Yıllık çerçevede bizim eskiden 20-30 binlerde düşündüğümüz bir öğretmen eğitimi, bugünlerde 500-600 bin, 1 milyonlara çıktı. Yani bunu yapabiliyoruz. Tam da bu araçlar vasıtasıyla yapabiliyoruz. Bu çalışmalar bizim değişime olan inancımızı ve zamanın ruhuna olan saygımızı gösteriyor. Bu çerçevede Milli Eğitim Bakanlığı olarak özellikle ulusal ve uluslararası akredite sertifikalarını çok önemsiyoruz. Çünkü, öğretmenlerimizin dünya penceresiyle bir arada olmasını istiyoruz. Öğrencilerimizin dünyanın her yerinden sertifikalar almasını ve bu sertifikalarında bizim sistemimiz içinde değer bulmasını istiyoruz. Yani, 'Ben şu akredite sertifikayı aldım, bu sertifikanın okuduğum lisede kredilendirilmesini istiyorum' diyebilmesi için bir alt yapı oluşturuyoruz. Salgın dönemi olmasaydı bunu çoktan hayata geçirmiş olacaktık ama şu anda önceliklerimiz biraz daha farklı."

Sertifika alan öğretmen ve öğrencileri tebrik eden Bakan Selçuk, bu yolculukta sertifika alan herkese başarılar diledi. Geleceği tasarlama ve inşa etme konusunda bir şeyleri öğretmenlerle birlikte yaptıklarını, bütün sistemin öğretmenlerin omzunda yükseldiğini ifade eden Bakan Selçuk, "Bizim burada bir vizyon ortaya koymamız, iş birliklerini hayata geçirmemiz vs. vs. bütün bunlar elbette önemli ama asıl önemli olan şey biraz önce konuşan öğretmenlerimizin heyecanına yansıdığı gibi bunu bir ülke ödevi olarak görmeleri, bunu millete hizmet olarak görmeleri ve bu çocukların yetişmesini, bu ülkenin geleceğine bir tuğla koymak olarak görmeleri çok çok kritik. Öğretmenlerimizle beraber biz bu heyecanla, bu hevesle, bu yaklaşımla çok işler başarırız" şeklinde konuştu.

"BİZ BAKANLIĞIN BİRİKİMİYLE YETİNMEK İSTEMİYORUZ, BİZ TÜRKİYE'NİN BİRİKİMİNİ, DÜNYANIN BİRİKİMİNİ İSTİYORUZ"

Yapılan işlerin fikir olarak güzel olduğunu, Milli Eğitim Bakanı olarak bazı fikirleri söylediğini ancak bu işlerin hayata geçmesinin çok çok önemli olduğunu kaydeden Bakan Selçuk, "Çok büyük emek var arkasında, çok büyük heyecan ve gayret var. Bunu bakanlığın içerisinde kendi kendimize yapmamız söz konusu değil. Biz bakanlığın birikimiyle yetinmek istemiyoruz, biz Türkiye'nin birikimini, dünyanın birikimini istiyoruz. O yüzden de CİSCO gibi kuruluşlarla iş birliği içerisine girip beraberce bir dünya hikayesi yazmak istiyoruz. Bunu da başarabildiğimizi gördüğüm için bende çok heyecanlıyım" diye konuştu.

Konuşmasının ardından Bakan Selçuk, hak kazananlara sertifikalarını online olarak verdi.

(Mevlüt Hasgül - İbrahim Berat Yılmaz/İHA)

Ziya Selçuk, Türkiye, Cisco, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 13:57 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Biz Türkiye'nin birikimini, dünyanın birikimini istiyoruz' - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: 30 Ağustos devletimizin şanına yaraşır şekilde kutlanacak Aycan Yanaç pembe bikinili pozunu paylaştı, Sercan Yıldırım'dan yorum gecikmedi Her söylediğiyle gündem olan Mehmet Ceyhan, salgının kontrolden çıkma nedenlerini tek tek sıraladı Zoom toplantısında kamerasının kapalı olduğunu zanneden devlet memuru, sekreteri ile ilişkiye girdi Son Dakika: Türkiye'de 27 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 26 can kaybı, 1491 yeni vaka tespit edildi Güneydoğu'da nesli tamamen yok olduğu düşünülen Anadolu Parsı görüntülendi Meteoroloji, sıcaklık artışına karşı 17 ilimizi sarı kodla uyardı Halen borcunu ödediği otomobilinin yanışını büyük üzüntü içinde izledi Galatasaray, 10 yıl sonra ilk kez Muslera olmadan yeni sezona başlayacak Koronavirüste yeni bulgular! Beyin ve sinir sisteminde uzun süreli etki bırakabilir Koronavirüs testlerinin sonuçlarını TFF ile paylaşmayan Fenerbahçe'ye 24 bin TL para cezası verildi Bakan Albayrak: 2002'de 100 lira verginin 14,3 lirası hizmete harcanırken günümüzde 85,2 lirası harcanıyor 2 yaşındaki kız, babasının kullandığı kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti Eşine "Dağlık alana gidiyorum" diyerek evden çıkan genç, ağaca asılı halde ölü bulundu Kahreden detay! 19 yaşındaki Mizgin Toparlı, öldürüldüğü gün üniversiteye yerleşmiş
FOX TV'deki görevinden istifa eden Fatih Portakal, 7 Eylül'de son kez yayına çıkacak FOX TV'deki görevinden istifa eden Fatih Portakal, 7 Eylül'de son kez yayına çıkacak         
15:38
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde Erdoğan'a en yakın desteği alan isim Mansur Yavaş oldu Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde Erdoğan'a en yakın desteği alan isim Mansur Yavaş oldu         
15:28
ABD'li bilim insanlarından kritik koronavirüs uyarısı: Aşı obez kişilerde işe yaramayacak ABD'li bilim insanlarından kritik koronavirüs uyarısı: Aşı obez kişilerde işe yaramayacak         
14:57
Bomba iddia: Sevgilisi Guido Senia'nın faturalarını ödemekten sıkılan Şeyma Subaşı ilişkisini noktaladı Bomba iddia: Sevgilisi Guido Senia'nın faturalarını ödemekten sıkılan Şeyma Subaşı ilişkisini noktaladı         
14:33
Putin: İkinci koronavirüs aşımız eylül ayında hazır olacak Putin: İkinci koronavirüs aşımız eylül ayında hazır olacak         
14:30
İlk iş gününde basınçlı su tabancasını kullanırken beton zemine düşüp öldü İlk iş gününde basınçlı su tabancasını kullanırken beton zemine düşüp öldü         
14:12
İmamoğlu kepenklerin kapatıldığını görünce isyan etti: Bu talimatı veren akla yazık İmamoğlu kepenklerin kapatıldığını görünce isyan etti: Bu talimatı veren akla yazık         
14:08
Kuyumculardan altın için heyecanlandıran tahmin: 600'lü rakamlar gündeme gelebilir Kuyumculardan altın için heyecanlandıran tahmin: 600'lü rakamlar gündeme gelebilir         
13:46
Maskeli 4 şüpheli, kuyumcuyu gasp etti! 11 kilo altını alıp kaçtılar Maskeli 4 şüpheli, kuyumcuyu gasp etti! 11 kilo altını alıp kaçtılar         
13:43
Uzman onbaşı, bir anlık dikkatsizliğinin bedelini canıyla ödedi Uzman onbaşı, bir anlık dikkatsizliğinin bedelini canıyla ödedi         
13:13
Brad Pitt kendisinden 29 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi Brad Pitt kendisinden 29 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi         
12:55
Tarımsal destek ödemeleri yarın saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatırılacak Tarımsal destek ödemeleri yarın saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatırılacak         
12:48
Rasim Öztekin, Hasan Efendi'nin kavuğunu Şevket Çoruh'a devredecek Rasim Öztekin, Hasan Efendi'nin kavuğunu Şevket Çoruh'a devredecek         
12:29
Pınar Altuğ, 3 yıl önce hayatını kaybeden Vatan Şaşmaz'ı ölümünün 3. yılında unutmadı Pınar Altuğ, 3 yıl önce hayatını kaybeden Vatan Şaşmaz'ı ölümünün 3. yılında unutmadı         
12:27
Müge Anlı kan donduran itirafı canlı yayında açıkladı! Annesi ve sevgilisi küçük Şiar'ı diri diri yakmış Müge Anlı kan donduran itirafı canlı yayında açıkladı! Annesi ve sevgilisi küçük Şiar'ı diri diri yakmış         
11:42
Kaza yerine gelen sağlık çalışanı babasının cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi Kaza yerine gelen sağlık çalışanı babasının cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi         
11:22
Konseri yarıda kesilip sahneden indirilen Melek Mosso isyan etti: Tecavüzler yaşanmasın diye ses çıkardım Konseri yarıda kesilip sahneden indirilen Melek Mosso isyan etti: Tecavüzler yaşanmasın diye ses çıkardım         
11:18
Küçük çocuğa köpek saldırısı kamerada! Kaçmak isterken yere kapaklandı Küçük çocuğa köpek saldırısı kamerada! Kaçmak isterken yere kapaklandı         
11:01
Pendik'de ambulans şoförü silahlı saldırıya uğradı Pendik'de ambulans şoförü silahlı saldırıya uğradı         
10:17
Fotoğrafını kullanan yasa dışı bahis sayfalarına dava açan Oktay Kaynarca, mahkemeden gelen cevaba isyan etti Fotoğrafını kullanan yasa dışı bahis sayfalarına dava açan Oktay Kaynarca, mahkemeden gelen cevaba isyan etti         
09:25
Acımasız evladın babasını sokak ortasında defalarca bıçaklayarak öldürdüğü anlar kamerada Acımasız evladın babasını sokak ortasında defalarca bıçaklayarak öldürdüğü anlar kamerada         
09:20
Mikrofonu açık kalan Alman bakanın Türkiye ile ilgili yorumu dikkat çekti Mikrofonu açık kalan Alman bakanın Türkiye ile ilgili yorumu dikkat çekti         
09:02
Mansur Yavaş, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın adını bir alt geçide verdi Mansur Yavaş, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın adını bir alt geçide verdi         
09:00
Oyuncu Gaye Gürsel, 20 yıllık aşkı Jeff Treves ile evlendi Oyuncu Gaye Gürsel, 20 yıllık aşkı Jeff Treves ile evlendi         
08:40
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de çalışma yapmasını istemeyen dönemin komutanları 15 Temmuz sonrası çekilen sembol fotoğrafta Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de çalışma yapmasını istemeyen dönemin komutanları 15 Temmuz sonrası çekilen sembol fotoğrafta         
08:39
YKS'ye giren fenomen Reynmen'den kötü haber YKS'ye giren fenomen Reynmen'den kötü haber         
08:39
Melenia Trump, Donald Trump'ın kendisini kameralar karşısında dudağından öpmesine izin vermedi Melenia Trump, Donald Trump'ın kendisini kameralar karşısında dudağından öpmesine izin vermedi         
07:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sabri Demir'i başdanışmanlığına atadı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sabri Demir'i başdanışmanlığına atadı         
05:31
Karısını vahşice öldüren katil zanlısının ailesi konuştu: Bu olayın içerisinde aldatma var Karısını vahşice öldüren katil zanlısının ailesi konuştu: Bu olayın içerisinde aldatma var         
23:16
Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, hamile haliyle ilk kez objektiflerin karşısına geçti Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, hamile haliyle ilk kez objektiflerin karşısına geçti         
19:10
Sibel Can, Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu Sibel Can, Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu         
14:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2020 20:31:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "Biz Türkiye'nin birikimini, dünyanın birikimini istiyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei