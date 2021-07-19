Üye Girişi
Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı'nda da halka aralıksız hizmet verecek - Son Dakika

Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı'nda da halka aralıksız hizmet verecek

19.07.2021 14:57
Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı'nda da halka aralıksız hizmet verecek, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in çağrısıyla başlayan "Biz Varız" Dayanışması Kurban Bayramı'nda da sürecek.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in çağrısıyla başlayan "Biz Varız" Dayanışması Kurban Bayramı'nda da sürecek. Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı'nda 65 yaş üstü dar gelirli yurttaşlara kavurma ve kuzu kemik suyu dağıtacak. İzmirlilerin bağışladığı kurban etlerini de ihtiyaç sahibi yurttaşlara ulaştıracak.

İzmirlilerin sağlıklı bir Kurban Bayramı geçirmesi amacıyla çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi ise 8 büyükbaş mobil kurban kesim ünitesi, bir küçükbaş mobil kurban kesim ünitesi ve 11 kesim çadırı kurdu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in çağrısıyla başlayan "Biz Varız" Dayanışması Kurban Bayramı'nı da içine alacak şekilde genişletildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı'nda 65 yaş üstü dar gelirli yurttaşlara 3 bin 500'er kutu kavurma ve kuzu kemik suyu dağıtacak ve bağışlanan kurban etlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak. Etler, küçük üreticiyi desteklemek için daha önce canlı hayvan ve yem desteği verilen İzmirli çiftçilerin ortak olduğu kooperatiflerden alındı ve 226 küçükbaş hayvanın eti kavurmaya dönüştürüldü.

Bağışlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, mezbahalarına ve mobil kurban kesim noktalarına getirilen kurbanlık canlı hayvanların etlerini bağış olarak kabul edecek ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere aşevinde yemek ve kavurma olarak değerlendirilecek. Kampanyaya destek olmak isteyen yurttaşların bağışlamak istedikleri kurbanlarını İzmir Büyükşehir Belediyesi mezbahalarına ya da mobil kesim noktalarına götürüp kesim işlemini yapması yeterli olacak. Yurttaşlar, kesim işleminden sonra kurban etlerini Büyükşehir Belediyesi'nin aşevine bağışlayabilecek. Bağışlanan etlerin sevkiyatı belediyeye ait soğuk hava sistemli araçlarla sağlanacak.

Mobil Kurban Kesim Üniteleri kuruldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi halkın hijyenik ortamda kesim yapabilmesi için 8 büyükbaş mobil kurban kesim ünitesi, 1 küçükbaş mobil kurban kesim ünitesi ve 11 kesim çadırı kurdu. İki büyükbaş bir küçükbaş kurban kesim ünitesi Bornova Işıkkent Kurban Pazarı'nda (Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi Karşısı), iki büyükbaş kurban kesim ünitesi Konak'ta Kocakapı Mahallesi Yeşildere Semti'ndeki boş arsalarda (eski bitpazarı), iki büyükbaş kurban kesim ünitesi Bayraklı Doğançay Mezarlığı'nın yanında ve iki büyükbaş kurban kesim ünitesi ise Gaziemir Sarnıç'ta (Sarnıç yolundaki Kipa'nın arkası) kesim hizmeti verecek. 11 kesim çadırı ise İlçe Kurban Hizmetleri'ne devredilecek.

Büyükşehir Belediyesi'nin mezbahaları da hizmet verecek

Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Aliağa, Bergama, Kiraz, Ödemiş ve Urla mezbahalarında eğitimli kasaplar tarafından kurban kesimi yapılacak. Büyükşehir'in kendi kesim yapacağı konteynerler 3 metre genişliğinde, 13 metre uzunluğunda ve 6 metre yüksekliğinde. İçinde vinç, monoray, su deposu, gövde ayırma testeresi ve kesim makası bulunuyor. Ayrıca büyükbaş kesimini monoray üzerinde mezbaha standartlarında yapılabilen ünitelerde günlük 100 büyükbaş hayvan kesimi yapılabilecek. Kesim için konteynere giren hayvan en fazla 7 parça halinde gıda poşetleri içerisinde vatandaşlara teslim edilecek.

Sağlık öncelik

İzmir genelindeki 11 metropol ilçede İzmir Büyükşehir Belediyesi, arife ve bayramın 3. günü dahil, kesim sırasında kaçan hayvanların yakalanması için ekipler hazır bulunduruyor. Ekiplere 293 35 61 ve 64 numaralı telefonlardan erişilebilecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Haşere Mücadele Ekipleri tarafından başlatılan ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarına, hem kurban satış yerlerinde hem kurban kesim yerlerinde bayram süresince ve sonrasında devam edecek. Hayvan satış alanlarında çadır içlerindeki ve toplama alanlarındaki hayvan dışkılarına karasinek üremesini önlemek amacıyla larvasit uygulaması, toplama alanlarındaki dışkıların üzerine toz kireç uygulaması yapılıyor. Ayrıca ergin karasinek mücadelesi için alan genelinde sırt ULV cihazı ile insektisit uygulaması düzenli olarak yapılıyor. Kurban satış alanlarında hayvan dışkılarının belli bir alanda toplanması ve günlük olarak uzaklaştırılması işi ilçe belediyelerinin sorumluluğunda devam ediyor.

204 TL cezası var

Cadde, sokak, apartman aralığı, park, otopark, yol ve otoyol kenarları, spor ve çocuk oyun alanları gibi yerlerde kesinlikle kurban kesimi yapılmayacak. Belirlenen yerler dışında kurban kesen veya kesilen kurban atıklarını sokağa ve kamuya ait alanlara bırakanlara, Kabahatler Kanunu'nun 41/3. maddesi gereği işlem yapılacak ve Belediye zabıta görevlileri tarafından 204 TL para cezası uygulanacak. İzmir Büyükşehir Belediye Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, kent genelinde uygunsuz kurban kesimlerini önlemek için denetimlerini sürdürecek.

Kesim ücretleri belli oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesine ait mezbahalarda ve mobil kurban kesim ünitelerinde büyükbaş kurbanı görevli kasaba kestirmek isteyenlerden bayramın birinci günü 400 TL, ikinci ve diğer günlerde ise yığılmaları engellemek için indirimli olarak 250 TL, küçükbaş hayvanlar için ise bayramın birinci günü 135 TL, diğer günler 85 TL olarak belirlendi. Kurban kesim sırası alma işlemi ilçe mezbahalarımızda 5 Temmuz'da başladı.

Kurban satış noktaları için detaylı bilgi için:

https://www. izmir. bel. tr/CKYuklenen/Duyuru/ilcekurban2021_satisnoktasi. pdf

Kesim noktaları için detaylı bilgi için:

https://www. izmir. bel. tr/CKYuklenen/Duyuru/ilcekurban2021__kesimnoktasi. pdf

Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı'nda da halka aralıksız hizmet verecek
Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı'nda da halka aralıksız hizmet verecek
Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı'nda da halka aralıksız hizmet verecek
Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı'nda da halka aralıksız hizmet verecek
Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı'nda da halka aralıksız hizmet verecek
Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı'nda da halka aralıksız hizmet verecek
Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı'nda da halka aralıksız hizmet verecek

Kurban Bayramı, Tunç Soyer, Kurban, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Güncel Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı'nda da halka aralıksız hizmet verecek - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fuhuş operasyonunda 2 kadınla yakalanan 6 kişiye 6 bin 880 TL para cezası 16:07 Fuhuş operasyonunda 2 kadınla yakalanan 6 kişiye 6 bin 880 TL para cezası Madımak Katliamı'nın bir numaralı sanığı Ahmet Turan Kılıç hayatını kaybetti 15:58 Madımak Katliamı'nın bir numaralı sanığı Ahmet Turan Kılıç hayatını kaybetti UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Trabzonspor ve Sivasspor'un muhtemel rakipleri belli oldu 15:39 UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Trabzonspor ve Sivasspor'un muhtemel rakipleri belli oldu
Sıcak havaya aldırmadılar! Ucuz baklavayı duyan kuyruğa koştu 15:30 Sıcak havaya aldırmadılar! Ucuz baklavayı duyan kuyruğa koştu Havuz sefası yaptığı anları paylaştı! Songül Karlı bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı 14:51 Havuz sefası yaptığı anları paylaştı! Songül Karlı bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı Fatih Terim'den Dorukhan Toköz transferine veto! 14:36 Fatih Terim'den Dorukhan Toköz transferine veto!
Tartışma sebebi incir çekirdeğini doldurmadı! Nişanlısı ile tartışan astsubay kendini vurdu 14:22 Tartışma sebebi incir çekirdeğini doldurmadı! Nişanlısı ile tartışan astsubay kendini vurdu Başarı işte böyle geldi! Sürüne sürüne girdiği sınavdan Zehra Öğretmen olarak çıktı 12:17 Başarı işte böyle geldi! Sürüne sürüne girdiği sınavdan Zehra Öğretmen olarak çıktı

Son Dakika Haberleri
16:23 Avrupa'yı vuran sel felaketinde ölenlerin sayısı 196'ya ulaştı! İhmal iddiası Almanya ve Belçika'da tartışmalara yol açtı
16:02 Vitor Pereira'nın Pep Guardiola'ya taktik verdiği ortaya çıktı! Guardiola, Pereira'ya seslendi: Vitor iyi izle senin taktiği uyguluyorum
15:57 Madımak Katliamı'nın bir numaralı sanığı Ahmet Turan Kılıç hayatını kaybetti
15:54 Siirt'te aşılama oranı istenilen seviyenin altında kalınca, camilerden "aşı olun" anonsu yapıldı
15:39 UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Trabzonspor ve Sivasspor'un muhtemel rakipleri belli oldu
15:36 Galatasaray, Xherdan Shaqiri transferi için düğmeye bastı!
15:33 KKTC'de 2 partiden Erdoğan'ın tarihi konuşmasına protesto! Tüm dünyanın beklediği konuşmayı onlar dinlemeyecek
15:29 Sıcak havaya aldırmadılar! Ucuz baklavayı duyan kuyruğa koştu
15:06 Parma antrenmanına cezalar damgasını vurdu! Kaybeden takımın futbolcuları, hedef tahtası oldu
15:00 Saadet Partisi'nde işler karışacak! Oğuzhan Asiltürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında görüntülendi
Avrupa'yı vuran sel felaketinde ölenlerin sayısı 196'ya ulaştı! İhmal iddiası Almanya ve Belçika'da tartışmalara yol açtı Avrupa'yı vuran sel felaketinde ölenlerin sayısı 196'ya ulaştı! İhmal iddiası Almanya ve Belçika'da tartışmalara yol açtı         
16:23
Vitor Pereira'nın Pep Guardiola'ya taktik verdiği ortaya çıktı! Guardiola, Pereira'ya seslendi: Vitor iyi izle senin taktiği uyguluyorum Vitor Pereira'nın Pep Guardiola'ya taktik verdiği ortaya çıktı! Guardiola, Pereira'ya seslendi: Vitor iyi izle senin taktiği uyguluyorum         
16:03
Siirt'te aşılama oranı istenilen seviyenin altında kalınca, camilerden Siirt'te aşılama oranı istenilen seviyenin altında kalınca, camilerden "aşı olun" anonsu yapıldı         
15:54
Galatasaray, Xherdan Shaqiri transferi için düğmeye bastı! Galatasaray, Xherdan Shaqiri transferi için düğmeye bastı!         
15:36
Saadet Partisi'nde işler karışacak! Oğuzhan Asiltürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında görüntülendi Saadet Partisi'nde işler karışacak! Oğuzhan Asiltürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında görüntülendi         
15:00
Kurban satıcısı kurnazlığıyla koyununu elden çıkardı! Üzerine Kurban satıcısı kurnazlığıyla koyununu elden çıkardı! Üzerine "Balotelli" yazdığı koyunu 2 bin 400 liraya sattı         
14:40
Taliban'ın Taliban'ın "Türkiye'yi istemiyoruz" açıklamasına Erdoğan'dan yanıt: Kardeşlerinin topraklarını işgal etmeyi bırakmaları lazım         
14:26
Züccaciye'de dehşet anları! Deprem olduğunu zannetti, karşısına 1,5 metrelik yılan çıktı Züccaciye'de dehşet anları! Deprem olduğunu zannetti, karşısına 1,5 metrelik yılan çıktı         
14:03
Instagram'dan sonra Tiktok'un da açığını yakaladılar! Lise öğrencileri, Tiktok'un açığa karşılık teklif ettiği parayı geri çevirdi Instagram'dan sonra Tiktok'un da açığını yakaladılar! Lise öğrencileri, Tiktok'un açığa karşılık teklif ettiği parayı geri çevirdi         
12:04
Böyle dede herkese nasip olmaz! Evlenen genç çifte 300 bin TL'lik otomobil hediye etti Böyle dede herkese nasip olmaz! Evlenen genç çifte 300 bin TL'lik otomobil hediye etti         
11:34
'Sakin şehir' ünvanlı Perşembe ilçesi Ege ve Akdeniz'i aratmadı! Sahiller doldu taştı, nüfusu 5'e katlandı 'Sakin şehir' ünvanlı Perşembe ilçesi Ege ve Akdeniz'i aratmadı! Sahiller doldu taştı, nüfusu 5'e katlandı         
11:28
'Hakimim' diye herkesi kandırdı, gerçeği savcı kocası ortaya çıkardı 'Hakimim' diye herkesi kandırdı, gerçeği savcı kocası ortaya çıkardı         
11:08
Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı diziye veda etti! Yerine geçecek o isim için görüşmeler başladı Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı diziye veda etti! Yerine geçecek o isim için görüşmeler başladı         
11:05
Tokyo Olimpiyatları'nda sıra dışı olay! Sporcuların odalarına cinsel ilişkiyi önleyen yatak konuldu Tokyo Olimpiyatları'nda sıra dışı olay! Sporcuların odalarına cinsel ilişkiyi önleyen yatak konuldu         
09:59
Bodrum'da tecavüz skandalı! Genç kızı tecavüze uğradı, imdadına jandarma yetişti Bodrum'da tecavüz skandalı! Genç kızı tecavüze uğradı, imdadına jandarma yetişti         
09:11
Bikinili haliyle parka giden Serel Yereli, yine gündeme bomba gibi düştü Bikinili haliyle parka giden Serel Yereli, yine gündeme bomba gibi düştü         
00:00
Ronaldinho hayranının isteğini geri çevirmedi! Genç kadının göğsünü imzaladığı anlara beğeni yağdı Ronaldinho hayranının isteğini geri çevirmedi! Genç kadının göğsünü imzaladığı anlara beğeni yağdı         
21:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2021 16:28:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı'nda da halka aralıksız hizmet verecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement