Son Dakika Haberleri: Bizans döneminden kalan yapıtlar definecilerin gözdesi oldu
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Bizans döneminden kalan yapıtlar definecilerin gözdesi oldu

6 saat önce

Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Çiftlik köyde bulunan Bizans döneminden kalma yapıtlar son günlerde defineciler tarafından tahrip ediliyor.

Bizans döneminden kalan yapıtlar definecilerin gözdesi oldu, System.String[]

Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Çiftlik köyde bulunan Bizans döneminden kalma yapıtlar son günlerde defineciler tarafından tahrip ediliyor.


Osmaneli Çiftlik köyde milattan sonra 9'uncu yüzyılda Bizans döneminde yapıldığı bilinen, Nikaia (İznik) Belekoma (Bilecik) Sakarya (Zakharion) Bursa (Prusia) antik dönem yollarının kesiştiği noktada bulunan ve ordu ve kervanların korunması, dinlenmesi amacıyla yapılan gözetleme kuleleri son yıllarda ilgisizlik yüzünden define avcıları tarafından sürekli tahrip ediliyor. Konu ile ilgili açıklama yapan Bilecik Doğa ve Yaban Hayatı Grubu üyeleri Tuncay Erik ve Hakan Ertürk, "Osmaneli ilçemize bağlı Çiftlik köyümüzde bulunan Sultan 1.Kılıçaslan döneminde yapıldığı söylenmiş olsa da son iki yıldır yapılan arkeolojik çalışmalar bu kulelerin milattan sonra 9'uncu yüzyıl olduğu ortaya çıkmıştır. Fakat kuleler etrafında son günlerde define için kazmaya gelen insanlar gördük ve etrafları yapılan kazılar ile tahrip ediliyor. Kuleler şu an bakımsızlıktan yıkılmak üzereler. Yetkililerin acilen bir önlem almaları gerek konu ile ilgili yardım bekliyoruz" ifadelerine yer verdiler. - BİLECİK

Osmaneli, Çiftlik, Bilecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 12:06 Kaynak: İHA
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