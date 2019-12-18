Bizans dönemine ait 101 sikke ele geçirildi - Son Dakika

ERZURUM'da, Bizans dönemine ait 101 gümüş sikke ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, havalimanı yakınlarında şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada, Bizans dönemine ait olduğu tahmin edilen 101 gümüş sikke ele geçirildi. Müze Müdürlüğü'ne teslim etmek üzere sikkelere el koyan ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.