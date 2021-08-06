Bizans dönemine ait 5 parça tarihi eserle yakalandı - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir kişinin üzerinde Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 5 parça tarihi eser ele geçirildi.

Yapılan istihbari çalışmalardan bir kişinin Kahramanmaraş'a tarihi eser getireceği bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, şüphelinin içinde bulunduğu aracın plakasını belirleyerek otoban kavşağında kontrol noktası oluşturuldu. Aracı durduran ekipler, M.K.'nİn üzerinde Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 sikke, 1 kolye ucu ile 2 insan figürlü heykelcik olmak üzere toplam 5 parça tarihi eser ele geçirdi. M.K., jandarma tarafından gözaltına alınırken, tarihi eserler de Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.