Bizati: "İstediğimiz oyunu oynayamadık, hatalar yaptık" - Son Dakika

Bizati: "İstediğimiz oyunu oynayamadık, hatalar yaptık"

27.04.2021 23:32
Bizati:

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Özcan Bizati, A. Hatayspor maçının ardından yaptığı açıklamada, çok geniş alanda oynadıklarını ve bunun sonucunda golü yediklerini söyledi.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Özcan Bizati, A. Hatayspor maçının ardından yaptığı açıklamada, çok geniş alanda oynadıklarını ve bunun sonucunda golü yediklerini söyledi.

Süper Lig'in 38. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı A. Hatayspor'a 3-1 mağlup olan Gençlerbirliği'nde Teknik Direktör Özcan Bizati, mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bizati maça iyi başlamadıklarını, daha iyi başlamaları gerektiğini belirterek, "Bugün çok geniş alanda oynadık, geniş alanda oynanmaması gereken maçlardan biriydi. Onun sonucunda ilk golü yedikten sonra takım boyunu daraltamadık, daraltmayınca da istediğimiz oyunu tekrar oynayamadık. Buradan puan veya puanlar almamız gerekiyordu. Hatalar yaptık, o hatalardan hızlı şekilde dönüş yapmamız gerekiyor. Önümüzde 4 maç var, bu maçlardan gerekli puanları toplamak istiyoruz" dedi.

(Gökhan Aklan/İHA)

Bizati: İstediğimiz oyunu oynayamadık, hatalar yaptık

Spor Toto Süper Lig, Gençlerbirliği, Özcan Bizati, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bizati: 'İstediğimiz oyunu oynayamadık, hatalar yaptık' - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Vicdansızlığın böylesi! Korkunç intihar olayını film izler gibi izleyip telefonla kaydettiler Vicdansızlığın böylesi! Korkunç intihar olayını film izler gibi izleyip telefonla kaydettiler Son Dakika: Kamuda çalışanlar için idari izin kararı! Bayram tatili 9 güne çıktı Son Dakika: Kamuda çalışanlar için idari izin kararı! Bayram tatili 9 güne çıktı Gümüşhane'de seyrine doyulmaz manzara! 'Süper Ay' görenleri mest etti Gümüşhane'de seyrine doyulmaz manzara! 'Süper Ay' görenleri mest etti Son Dakika: Türkiye'de 27 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 346 kişi vefat etti, 43 bin 301 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 27 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 346 kişi vefat etti, 43 bin 301 yeni vaka tespit edildi ABD'de iki doz aşı yapılmış kişiler maskesiz dolaşabilecek ABD'de iki doz aşı yapılmış kişiler maskesiz dolaşabilecek Ünlü müzisyen Asım Ekren, son yolculuğuna sessiz sedasız uğurlandı Ünlü müzisyen Asım Ekren, son yolculuğuna sessiz sedasız uğurlandı Oyunculuk sevdası ağır basınca mesleği bıraktı! Burcu Biricik'in ilk işini duyanlar şaşkınlık yaşadı Oyunculuk sevdası ağır basınca mesleği bıraktı! Burcu Biricik'in ilk işini duyanlar şaşkınlık yaşadı Tam kapanmada camilere gidilebilecek mi? Soylu, herkesin merak ettiği soruya yanıt verdi Tam kapanmada camilere gidilebilecek mi? Soylu, herkesin merak ettiği soruya yanıt verdi
Survivor'da ipler gerildi! Acun Ilıcalı'nın defalarca uyardığı iki isim birbirine girdi Survivor'da ipler gerildi! Acun Ilıcalı'nın defalarca uyardığı iki isim birbirine girdi         
23:13
Suriye'nin Cerablus ilçesinde eş zamanlı bombalı terör saldırıları düzenlendi Suriye'nin Cerablus ilçesinde eş zamanlı bombalı terör saldırıları düzenlendi         
22:53
Adalet Bakanlığı, kapanma nedeniyle yazılı ve sözlü sınavları erteledi Adalet Bakanlığı, kapanma nedeniyle yazılı ve sözlü sınavları erteledi         
22:37
Son Dakika: Emekli bayram ikramiyesi 1100 liraya çıkarıldı Son Dakika: Emekli bayram ikramiyesi 1100 liraya çıkarıldı         
21:35
Boşandığı eşine sosyal medyadan 'inek'li gönderme yapan kadına ceza Boşandığı eşine sosyal medyadan 'inek'li gönderme yapan kadına ceza         
20:48
Konsolosluğa ait otomobil tabela direğine çarptı: 4 ölü Konsolosluğa ait otomobil tabela direğine çarptı: 4 ölü         
18:46
Mohammed Alsaloussi'nin eski sevgilisi Chloe Loughnan çıktı Mohammed Alsaloussi'nin eski sevgilisi Chloe Loughnan çıktı         
18:03
Tam kapanma bankaların sistemini değiştirdi! Artık uzaktan kimlik tespiti yapılarak müşteri kabul edilebilecek Tam kapanma bankaların sistemini değiştirdi! Artık uzaktan kimlik tespiti yapılarak müşteri kabul edilebilecek         
17:23
Bakan Soylu'dan tam kapanmada alkol satışının yasak olmasına tek cümlelik yorum: Soru işareti söz konusu değil Bakan Soylu'dan tam kapanmada alkol satışının yasak olmasına tek cümlelik yorum: Soru işareti söz konusu değil         
16:25
Muhtarlara aşı müjdesini duyurmuştu! Erdoğan'dan kurmaylarına Muhtarlara aşı müjdesini duyurmuştu! Erdoğan'dan kurmaylarına "Süreci hızlandırın" talimatı         
16:24
Bağcılar'da komşusunu yakan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı! Olayın ardındaki detaylar çok başka Bağcılar'da komşusunu yakan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı! Olayın ardındaki detaylar çok başka         
15:57
Korona onları tamamen ele geçirdi! Yakılmak için sıra bekleyen cansız bedenler dünyayı dehşete düşürdü Korona onları tamamen ele geçirdi! Yakılmak için sıra bekleyen cansız bedenler dünyayı dehşete düşürdü         
15:23
"Karımın çamaşırlarını gördün" kavgasında kanlı son! Biri hapse, diğeri mezara girdi         
13:37
Halkı ikna etmek için kamera karşısında aşı olan oyuncu, 2 gün sonra hayatını kaybetti Halkı ikna etmek için kamera karşısında aşı olan oyuncu, 2 gün sonra hayatını kaybetti         
13:15
Sırra kadem basan 'Filozof' lakaplı Atakan Kayalar yeniden ortaya çıktı Sırra kadem basan 'Filozof' lakaplı Atakan Kayalar yeniden ortaya çıktı         
11:26
Eski sevgilisinin uygunsuz görüntülerini yayan sanıktan pes dedirten savunma: 18'den büyük sanıyordum Eski sevgilisinin uygunsuz görüntülerini yayan sanıktan pes dedirten savunma: 18'den büyük sanıyordum         
10:43
Ses getirecek iddia! Fransa'da tarih yazan Burak Yılmaz Süper Lig'e dönüyor, işte yeni takımı Ses getirecek iddia! Fransa'da tarih yazan Burak Yılmaz Süper Lig'e dönüyor, işte yeni takımı         
10:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2021 23:45:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bizati: "İstediğimiz oyunu oynayamadık, hatalar yaptık" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement