Son Dakika Haberleri: Bizde İkiyüzlülük Yok, Çifte Standart Yok"

Bizde İkiyüzlülük Yok, Çifte Standart Yok"

1 saat önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, madencilik konusunda bazı çevrelerin farklı şehirlerde farklı söylemlerde bulunduklarını belirterek, "Bizde ikiyüzlülük yok, çifte standart yok, Ankara'da ne diyorsak Diyarbakır'da, Afyonkarahisar'da, Zonguldak'ta, her yerde aynısını söylüyoruz.

Bizde İkiyüzlülük Yok, Çifte Standart Yok
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, madencilik konusunda bazı çevrelerin farklı şehirlerde farklı söylemlerde bulunduklarını belirterek, "Bizde ikiyüzlülük yok, çifte standart yok, Ankara'da ne diyorsak Diyarbakır'da, Afyonkarahisar'da, Zonguldak'ta, her yerde aynısını söylüyoruz." dedi.

Dönmez, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde salon toplantısında madenciler ve halkla bir araya geldi.

Bakan Dönmez, 2000'li yılların başında Türkiye'de kurulu gücün 30 bin megavat civarında olduğunu, bu rakamın şu anda 90 bin megavata yaklaştığını ifade etti.

Son 15 yılda sadece elektrik sektöründe 100 milyar dolarlık yatırım yapıldığını vurgulayan Dönmez, elektrik ve doğal gazda herhangi bir arz sıkıntısı kalmadığını aktardı.

Dönmez, Türkiye'de 81 il ve 510 ilçede doğal gaz kullanıldığını, Beypazarı'nın da bunlardan biri olduğunu söyledi.

Yerli kaynakların kullanılmasına önem verdiklerini vurgulayan Dönmez, "Madencilik konusunda bazı çevreler farklı şehirlerde farklı söylemlerde bulunuyor. Bizde ikiyüzlülük yok, çifte standart yok, Ankara'da ne diyorsak Diyarbakır'da, Afyonkarahisar'da, Zonguldak'ta, her yerde aynısını söylüyoruz." ifadesini kullandı.

Dönmez, konuşmasının ardından masasına davet ettiği maden işçileri ile yemek yedi, sorunlarını dinledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 07:43 Kaynak: AA

Madencilik, Zonguldak, Diyarbakır, Ankara, Ekonomi
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