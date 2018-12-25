Bizde Kırkyama, Dünyada Patchwork

Kültür merkezi 2.katta bir hafta boyunca ziyaretçiler tarafından gezilebilecek olan sergide 122 parça eser bulunmakta."İki elin sesi"adlı sergide elde edilecek gelir Lösev'e aktarılacak.

Geçmişi kumaşın ve örgünün icadına kadar uzanan, ilk zamanlarda artık parça kumaşların değerlendirilmesi ile yapılan çalışmalar kırkyama adını aldı. Günümüzde sanat haline dönen kırkyama, patchworkismi ile de bilinmektedir. Tamamı sadece el dikişi ile oluşturulan ve bazı işlerde ilmik sayısı 2 milyonun üzerine çıkmakta.

Son yıllarda dünyaya hızla yayılan patchworkbirçok ülkede moda oldu.