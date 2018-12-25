Bizde Kırkyama, Dünyada Patchwork
44 dakika önce
Maltepe Belediyesi Türkan Saylan Kültür Merkezi Kültür ve Sanat Koordinatörü Ayşe Sipahioğlu, Sanatçı Meltem Denizci ve Lale Aydın'ın kişisel çalışmalarından oluşan patchwork sergisinin açılışını yaptı.
Kültür merkezi 2.katta bir hafta boyunca ziyaretçiler tarafından gezilebilecek olan sergide 122 parça eser bulunmakta."İki elin sesi"adlı sergide elde edilecek gelir Lösev'e aktarılacak.
Geçmişi kumaşın ve örgünün icadına kadar uzanan, ilk zamanlarda artık parça kumaşların değerlendirilmesi ile yapılan çalışmalar kırkyama adını aldı. Günümüzde sanat haline dönen kırkyama, patchworkismi ile de bilinmektedir. Tamamı sadece el dikişi ile oluşturulan ve bazı işlerde ilmik sayısı 2 milyonun üzerine çıkmakta.
Son yıllarda dünyaya hızla yayılan patchworkbirçok ülkede moda oldu.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 08:36 Kaynak: Bültenler
25 Yıl Önce Büyük İkramiye Çıkan Vatandaştan Altın Değerinde Nasihat: Bilet Almayın
İş Yeri Sahibi, Hırsızları Durdurmak İçin Araçlarına Çarptı!
İşkur'dan Tarihi Başarı
Son Dakika! Asgari Ücreti Belirleyecek Toplantının Saati Belli OIdu