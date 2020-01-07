'Bize 2 milyon TL bütçe verdiler!' - Son Dakika
Son Dakika Spor 'Bize 2 milyon TL bütçe verdiler!' - Son Dakika Spor

'Bize 2 milyon TL bütçe verdiler!'

6 saat önce

Spor Arena / İsmail ER | Beşiktaş'ın YouTube hesabında açıklamalarda bulunan İkinci Başkan Adnan Dalgakıran, bütçe olarak kısıtlı olduklarını belirtip, "Federasyon bize 2 milyon TL bütçe verdi" dedi.

'Bize 2 milyon TL bütçe verdiler!', System.String[]

Spor Arena/ İsmail ER | Beşiktaş'ın YouTube hesabında açıklamalarda bulunan İkinci Başkan Adnan Dalgakıran, bütçe olarak kısıtlı olduklarını belirtip, "Federasyon bize 2 milyon TL bütçe verdi" dedi. "Elimiz kolumuz bağlı" diyen Dalgakıran, "Sihirli değneğimiz yok. Kaynaklarım sınırlı. Federasyon bana diyor ki, 'En fazla 2 milyon TL harcayabilirsin.' Biz şikayetimizi yaptık, hesaplamalarınız yanlış dedik. "Bize diyorlar ki, 'Onu gönderin, bunu alın!' Biz daha bugünü ödeyemiyoruz" şeklinde konuştu.


'Takım neredeyse küme düşüyordu'


DALGAKIRAN şöyle devam etti: "Biz şampiyonluğa gidiyoruz. Sezon başına nasıl bir takım aldık? Küme düşüyordu takım. Biz kulübü nasıl aldık? Bizi karşılayan başkan, pazarlama müdürü, kimse yoktu arkadaşlar. Bir kişi bize devir teslim yapmadı. Biz elimizi nereye atsak ağır problemlerle karşılaşıyoruz. Kulübün masası sandalyesi hacizli. Bir daha kulübün bu hale gelmemesi gerek. Biz bu durumu çok çabalayarak aşacağız. bizi seçen, değişim isteyen Beşiktaşlıların güvenini boşa çıkartmayacağız. Seneye sahneye çıkacağız. prangalarımızı kıracağız."


'Kulüpler anlaşmayla kurtulamıyor'


"Biz geldik, Ziraat Bankası ile anlaşma yapılmış. Bu anlaşmaya bakın, bankalar da bu anlaşmayla paralarını alamıyorlar, kulüpler de kurtulamıyor. Neden yaparsın bu anlaşmayı? Bizim bir çözümümüz var; 10 yıl vadeli bir kredilendirme çalışması yapılırsa gelirlerimizi nasıl artıracağımızı ortaya çıkarırız. Hedeflerimizin yüzde 60'ına ulaşsak dahi düzlüğe çıkarız. İçinde bulunduğumuz durumu değerlendirmeliyiz. Kulübün geleceği satılarak, bugün parlaklık yaratılmış."


Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 08:33 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Beşiktaş yöneticisine çarpıcı soru: Galatasaray, futbolun derin devleti mi?
Rusya, Türkiye'ye karşı cihat ilan eden General Hafter'e asker desteği verdi Korucu, nöbette arkadaşlarına ateş açtı: 1 ölü, 2 yaralı Burak Yılmaz'dan Cenk Tosun ve Arda Turan için çarpıcı mesaj

Son Dakika Haberleri
14:49 Judoda yıldızlar Ankara il seçmeleri yapıldı - Son Dakika Spor
14:49 Akhisarspor'da Altıparmak'tan itiraf - Son Dakika Spor
14:48 Ekol Göz Menemenspor, Ömer Şahbaş'ı transfer etti - Son Dakika Spor
14:44 Altınordu'da Egehan gitti - Son Dakika Spor
14:44 Selma Altay Rodopman TMOK üyeliğine kabul edildi - Son Dakika Spor
14:35 Burak Yılmaz'dan Cenk Tosun ve Arda Turan için çarpıcı mesaj - Son Dakika Spor
13:38 Arda Turan'dan ayrılık açıklaması: Yeni bir sayfa açmak istedim - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2020 15:00:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Bize 2 milyon TL bütçe verdiler!' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]