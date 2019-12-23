'Bize Bişey Olmaz Abi' adlı oyun Aliağa'da sahnelenecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Bize Bişey Olmaz Abi' adlı oyun Aliağa'da sahnelenecek - Son Dakika

'Bize Bişey Olmaz Abi' adlı oyun Aliağa'da sahnelenecek

6 saat önce

İzmir'in Aliağa ilçesinde, iş sağlığı ve güvenliğine dair bilinci pekiştirmek amacıyla 'Bize Bişey Olmaz Abi' isimli tiyatro oyunu sahnelenecek.

'Bize Bişey Olmaz Abi' adlı oyun Aliağa'da sahnelenecek, System.String[]

İzmir'in Aliağa ilçesinde, iş sağlığı ve güvenliğine dair bilinci pekiştirmek amacıyla 'Bize Bişey Olmaz Abi' isimli tiyatro oyunu sahnelenecek.


İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Araştırma Derneğinin öncülüğünde, Akademika Tiyatro Ekibi tarafından sahnelenecek 'Bize Bişey Olmaz Abi' adlı tiyatro oyunu, ülke genelinde yaşanan iş kazalarını trajikomik bir dille izleyenlere aktaracak. Oyun süresince iş sağlığı ve güvenliği konusunda yapılan ihmaller, hatalar ve bunların sonuçlarına ilişkin farkındalık sahneye konulacak. Tek perdelik oyun, interaktif bir şekilde ilerleyerek izleyenleri de oyuna dahil edecek.


Katılımın ücretsiz olduğu oyun, 26 Aralık 2019 Perşembe günü Aliağa Tüpraş Halk Eğitimi Merkezinde saat 20.00'de başlayacak. - İZMİR

Aliağa, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 04:30 Kaynak: İHA
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