Son Dakika Haberleri: Bize Güç Katacak Oyuncular Alacağız"

Bize Güç Katacak Oyuncular Alacağız"

1 saat önce

Evkur Yeni Malatyaspor'un sportif direktörü Ali Ravcı, takıma katkı sağlayacak ve kendilerine güç katacak oyuncular transfer edeceklerini söyledi.

Bize Güç Katacak Oyuncular Alacağız
Evkur Yeni Malatyaspor'un sportif direktörü Ali Ravcı, takıma katkı sağlayacak ve kendilerine güç katacak oyuncular transfer edeceklerini söyledi.

Ravcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında yakaladıkları başarı ivmesini devam ettirmek istediklerini belirtti.

Ara transfer döneminde çoğu takımın transfer yaptığını aktaran Ravcı, şöyle devam etti:

"Zor bir ikinci yarı bizi bekliyor, bunun farkındayız. Oyuncularımıza ve teknik heyetimize güvenimiz sonsuz. Şunu çok iyi biliyoruz, hiçbir zaman vazgeçmeyen bir takımı yenmek çok zordur. Takım olarak bu ruhu yakaladık. Taraftarımız endişe etmesin bu takıma fayda sağlayacak ve bize güç katacak oyuncular alacağız."

Ali Ravcı, Ziraat Türkiye Kupası'nda Bodrum Belediyesi Bodrumspor'u 3-2 yendiklerini hatırlatarak, "Kupada gidebileceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Hafta sonu ise ligin güçlü rakiplerinden Göztepe'yi konuk edeceğiz. Taraftarımızın desteğiyle 3 puan alıp ligin ikinci yarısının ilk maçında iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Ben bütün taraftarlarımızı bu karşılaşmada takımımızı desteklemeleri için stadımıza davet ediyorum." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 01:40 Kaynak: AA

Evkur, Yeni Malatyaspor, Spor
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