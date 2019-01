Bize Hangi Görev Verilirse Yapmaya Hazırız

Toplantıda konuşan Nurullah Cahan, AK Parti belediyeciliğine yakışır şekilde gece gündüz demeden hizmet ettiklerine dikkat çekti. AK Parti'nin bir neferi olduğunu ve partinin her kademesinde görev aldığına vurgu yapan Cahan, makam ve koltuk sevdalısı olmadığını, makamların Hakk'a ve halka hizmet için olduğunun altını çizdi

AK Parti Uşak İl Teşkilatı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan'ın da katıldığı toplantıda buluştu. Yoğun katılımın gerçekleştiği buluşmada Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, AK Parti belediyeciliğine yakışır şekilde Hakk'a ve halka hizmet ettiklerini vurgulayıp, Uşak'ı layık olduğu noktaya getirmek için canla başla çalıştıklarını ve söz verdiklerinden daha fazla eseri Uşak'a kazandırmanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

AK Parti'nin bir neferi olduğuna dikkat çeken Nurullah Cahan, "2001 yılında Uşak Merkez İlçe kurucu Gençlik Kolları Başkanı olarak başladığımız siyasi hayatımızda 2014'ün 30 Mart'ına kadar partimizin her kademesinde Uşak halkımıza hizmet ettik. 2001'den 2019'a 18 yıl boyunca hangi görev verildiyse yerine getirdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın bizleri Belediye Başkan Adayı olarak layık görmeleri, halkımızın teveccühü ve oylarıyla ve Rabbimin de takdiri ile 30 Mart 2014'ten bugüne kadar da Uşak Belediye Başkanlığı yaptık. Bu dönem içerisinde her mahalleye hizmet götürdük. Halkımızın rahatı ve refahı için çalıştık. Her mahallemizde mührümüz var. Atalarımızın ve Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi 'İnsan ölür kalır eseri, merkep ölür kalır semeri.' Uşak'ın her mahallesinde eserimiz var, Elhamdülillah" diye konuştu.

Koltuk Sevdalısı Değiliz

5 yıldır Belediye Başkanlığı görevini yaptıklarını belirten Cahan, "Bu süre içerisinde siz değerli Uşaklı hemşehrilerimize hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Biz makam ve koltuk sevdalısı değiliz. Bu makamlar Hakk'a ve halka hizmet için vardır. Biz de hizmet için buradayız. Halkımıza hizmet için bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından ne görev verildiyse yerine getirdik. Bugünden itibaren de tarafımıza hangi görev tevdi edilirse biz onu yapmaya varız ve hazırız." dedi.

"Değerli kardeşlerim, tam 5 yıl önce Yunus Emre'nin 'Gelmedik biz kavga için, bizim işimiz sevgi için. Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldik." dörtlüğüyle Belediye Başkanlığına başladığını hatırlatan Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, Uşak'ta çalmadık kapı, girmedik gönül bırakmadıklarını ifade ederek dava arkadaşlarına Uşak'a kazandırdığı hizmetleri aktardı.

Belediyemiz 24 Saat Halkımızın Hizmetinde

Artık 24 saat çalışan bir belediyeye sahip olduklarının altını çizen Başkan Cahan, "Bize 5 yıl önce bu makam layık görüldü ve 5 yıldır Belediye Başkanlığı yapıyoruz. Elhamdülillah eserimiz çok. Şimdi bayrak değişimi zamanı geldi. Bundan sonra da bir AK Parti neferi olarak bize hangi görev verilirse biz onu yapmaya varız ve hazırız. Peygamber Efendimizin ifadesiyle 'İnsanların En Hayırlısı, İnsanlara Hizmet Edendir'. Bizim gayemiz Rabbimizin rızasını kazanmak, insanlarımıza hizmet etmek. Bu yolda da üzerimize düşen görevler neyse bugüne kadar yaptık, bundan sonrada yapmaya varız. El birliğiyle gece gündüz çalışacağız ve yine bizler inşallah Allah yolunda insanlığa bu hizmetlerimizi devam ettireceğiz." açıklamasında bulundu.