Bize her gün pizza günü - Son Dakika

Bize her gün pizza günü

15.05.2021 07:30
Bize her gün pizza günü, System.String[]

1- İTALYA'DAN GELİR GİBİ...TRATTORIA LA SCARPETTA, ETİLER-İSTANBULLa Scarpetta'nın pizzaları sayesinde İtalya'dan yemek sipariş etmiş gibi hissedeceksiniz.

1- İTALYA'DAN GELİR GİBİ...

TRATTORIA LA SCARPETTA, ETİLER-İSTANBUL

La Scarpetta'nın pizzaları  sayesinde İtalya'dan yemek sipariş etmiş gibi hissedeceksiniz. Türkiye'de gerçek İtalyan tatlarını yakalayan restoranlardan biri. Ebru Erke öneriyor. 12.00-22.00 arasında hizmet veriyor. (0212) 263 53 53

Bize her gün pizza günü

2- ŞEHRİN EN POPÜLERİ

MİSS PİZZA İSTANBUL

Şişhane, Cihangir ve Etiler'deki şubeleriyle pizza tutkunlarının kalbinde taht kurmuş bir marka... Oğuz Yenihayat "Pizza Funghi

ve işletmenin ismiyle menüde yer alan Miss Pizza favorimlerim" diyor. 12.00-22.30 arasında hizmet veriyor. (0212) 251 32 78

Bize her gün pizza günü

3- KENDİ FIRININIZDAN...

KOLBURANO'S ÇEŞME-İZMİR

Kolburano's İtalya'nın geleneksel pizzasını yerel lezzetlerle birleştiriyor. Kolburano's için Savaş Özbey "Kendi çiftliğinizde, kendi fırınınızda pişiyor gibi" diyor. 13.00-20.00 arasında hizmet veriyor. (0533) 317 82 05

Bize her gün pizza günü

4- FİYAT-KALİTE DENGESİ...

ODUN PİZZA SARIYER-İSTANBUL

Enginarlı, kuşkonmazlı, dört peynirli, vejetaryen ya da etoburlar için bonfileli çeşitleriyle... Geleneksel tadı modernize eden mekan için İsmet Saz "Fiyat ve kalite dengesi bakımından oldukça iyi" diyor. 12.00-21.45 arasında hizmet veriyor. (0212) 229 03 92

Bize her gün pizza günü

5- TAŞ FIRININ LEZZETİ

PİZANO PİZZERİA ORTAKÖY-İSTANBUL

Ortaköy'deki bu mekanın alametifarikası taş fırını... Salih Seçkin Sevinç "Yıllardır hiç çizgilerini bozmadan, nefis kıvamda klasik İtalyan pizzaları yapıyorlar. Çeşit çok, kalite yüksek" diyor. 12.00-22.00 arasında hizmet veriyor. (0212) 258 30 35

6- ODUN ATEŞİNDE...

DOUBLE ZERO ÇANKAYA-ANKARA

Erdal İpekeşen mekanı şöyle anlatıyor: "Odun ateşinden olsa gerek çok güzel ürünler sunuyorlar. Tavsiyem klasik pizza çeşitlerinin yanı sıra Cafe de Paris ile Barbecue Pollo ismini verdikleri pizzalar..." 11.30-22.00 arasında hizmet veriyor. (0312) 447 00 00

7- GİZLİ KALMASIN!

PİZZA EMİRGAN EMİRGAN-İSTANBUL

25 çeşit pizzalık menüsüyle bir lezzet şöleni sunuyor. Çağdaş Ertuna "Benim için Gizli Kalsın'dan kalma bir alışkanlık ama günün her saatinde yenilebilecek kadar iyi pizzalar var" diyor. 11.00-00.00 arasında hizmet veriyor. (0212) 277 88 87

8- DOĞAL MAYALI

PİZZA NAPOLİST SARIYER-İSTANBUL

Napoli usulü, doğal mayalı... En çok tercih edilenlerden biri dana kaburgalı olan... Teoman Hünal "Tam Napoli pizzası yapıyorlar, şehrin belki de en iyisi" diyor.  16.00-00.00 arasında hizmet veriyor. (0212) 299 88 80

9- ELLE AÇILIYOR

OLİVİE'S PİZZA LEVENT-İSTANBUL

Pizza hamurları günlük olarak hazırlanıyor ve elle açılıyor. Arda Türkmen'in favorisi. 11.30-22.30 arası hizmet veriyor. (0212) 284 57 24

10- GÖNÜL İŞİ

PİZZERİA C'E BODRUM-MUĞLA

Bodrum'un sevilen pizzacılarından... Salih Seçkin Sevinç "Karı-koca bu işe gönül vermiş, nefis pizzalar yapıyorlar" diyor.

12.00-22.00 arasında hizmet veriyor. (0252) 377 60 66

Bize her gün pizza günü

Türkiye, İtalyan, Etiler, İtalya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Bize her gün pizza günü - Son Dakika Magazin


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