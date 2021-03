Fakat topluluk üyeleri "Bize Her Yer Tiyatro" diyerek oyunu günlük hayatta da sahneliyor. Evde, sokakta bulundukları her yerde repliklerini tekrarlıyorlar. Süt Kardeşler ekibi bu yıl buruk geçen 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nü de bu şekilde kutladı.

Topluluğun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda " Süt Kardeşler ekibi bir yıl boyunca sahneye çıkamayıp, replikleri birikince günlük hayatta " Bize her yer tiyatro" diyerek vatandaşlara sürpriz yapıp oynamaya başladı... Her an, her yerde karşınıza çıkabiliriz. Dünya Tiyatro Günümüz Kutlu Olsun" denildi.