ALMAN milli takımının 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Eleme maçı öncesi çalışmalarını sürdürüyor.

ALMAN milli takımının 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Eleme maçı öncesi çalışmalarını sürdürüyor. Beyaz Rusya maçı hazırlıklarını Aachen'da sürdüren Alman milli takımının antrenman maçını 20 binden fazla taraftar izledi. Bundesliga'nın eski takımlarından ve şimdilerde Alman 4.Ligi'nde mücadele eden Alemannia Achen'ın maçlarını oynadığı statta yapılan antrenman büyük ilgi gördü.



Isınma hareketlerinden sonra milli takım kadrosunda bulunan futbolculardan iki takım oluşturuldu. İlkay Gündoğan'ın yer aldığı takım maçı Reus'un attığı iki golle 2-1 kazandı. Yapılan antrenmanda mülteci çocuklar mili kalecilere penaltı atışı da kullandı. Alman milli takımı yöneticileri, 2018 Dünya Futbol Şampiyonası sonrası, milli takımı ve taraftarları buluşturma kararı almıştı. Bu karar gereği taraftarlar ile futbolcular buluşmuş oldu.



Daha önce Hollanda'yı 3-2 yenen Almanya, gruptaki ikinci maçını Beyaz Rusya ile cumartesi akşamı saat 20.45.'de oynayacak.



MASUM OLDUĞUNA İNANIYORUM



Alman milli takımın yıldız oyuncusu dün milli takım maçları öncesi basın toplantısı düzenledi. Draxler, bir soru üzerine Paris St. German'dan takım arkadaşı Neymar'a sahip çıktı. Neymar ile ilgili suçlamaların sorulduğu Draxler "Şu an zor bir dönem geçiriyor. Geride kalan sezonda da sıkıntıları oldu. Ben onun masum olduğuna inanıyorum. Ona yönelik yapılan suçlamaların gerçekleştiğine inanmıyorum. Bu yüzden takım arkadaşları olarak onun arkasındayız. Bizim tam desteğimizi alıyor. Bize ihtiyacı olduğu an onun yanındayız. Onun bir an önce futbola odaklanmasını umut ediyoruz" dedi.

Haber Yayın Tarihi :

