"Bize kucak açan Türk insanlarına minnettarız"

Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen '18. Çocuk Şurası'na Suriyeli öğrencilerin sözleri dikkat çekti. Yaptıkları sunumda savaşın acı yüzünü anlatan Suriyeli çocuklardan Lemya Mustafa, bir öğrencinin "Size küçümseyen gözlerle bakanlar oldu mu? O bakışlardan rahatsız oldunuz mu?" sorusuna "Bize farklı bakışlarla bakanlar oldu ama onlara rağmen hayatımızdan memnunuz. Bir gün onların da bizi anlayacağını düşünüyoruz" cevabını verdi.

Bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen Bağcılar Belediyesi Çocuk Şurası'nda farklı okullardan öğrenciler bir araya geldi. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı'da 18. Çocuk Şurası'na katıldı. Çocuk Şurası'nda araştırma yapan öğrencilerin sunumları gerçekleştirildi. En dikkat çeken sunum, "Mahir İz Ortaokulu'nun, 'Savaşın Çocukları: Türkiye'deki Göçmen Çocukların Sosyalleşme Süreci' konulu araştırma öne çıktı.

"GELECEKTE AZİZ SANCAR VE FUAT SEZGİNLER GİBİ İLİM VE BİLİM ADAMLARI YETİŞTİRMEK ZORUNDAYIZ"

Halk Sarayı'nda düzenlenen programın açılış konuşmasını yapan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Bağcılar ailesi çocuk şuralarını 18 yıldır özveriyle sürdürdüklerini belirterek, "Artık tohumun büyümesi aşamasını geride bıraktık, şimdi meyvelerini toplamaya başlıyoruz. Biz onların fikirlerinden ve sunumlarından geçmişte olduğu gibi yine faydalanacağız. Eğitime çok önem veriyoruz. Ecdadımızın mutlaka gurur duyacağı bir gençlikle bu ülkeyi inşa etmek zorundayız ve gelecekte Aziz Sancar ve Fuat Sezginler gibi ilim ve bilim adamları yetiştirmek zorundayız" dedi.

"HAYATA TUTUNMAYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARIZ

Suriyeli iki çocuğun yaptığı, "Savaşın Çocukları: Türkiye'deki Göçmen Çocukların Sosyalleşme Süreci" sunumunda Halepli Esra Ali, "Biz savaşın çocuklarıyız. Ülkemizdeki savaştan dolayı bilmediğimiz yerlere savrulan ve hayata tutunmaya çalışan çocuklarız. Yaklaşık yedi yıldır sekiz kardeşim, annem, babam ve ben Türkiye'de yaşıyoruz. Suriye'deyken her çocuk gibi benim de mutlu bir hayatım vardı" diye konuştu. Suriye'den savaş sebebiyle ayrılarak Türkiye'ye ailesiyle yerleşen Lemya Mustafa ise, "Sekiz kardeşim, annem ve babam, akrabalarımız, komşularımız ve sevdiklerimizle birlikte kendi ülkemizde mutlu bir şekilde yaşıyorduk, ta ki savaş bizi savurana dek. Suriye'deyken savaş başlamadan önce, her çocuk gibi sıradan bir hayatım vardı" ifadelerini kullandı.

"BİZE FARKLI BAKIŞLARLA BAKANLAR OLDU"

Soru cevap kısmında Suriyeli çocuklar, yaşıtlarının yönlendirdiği soruları cevapladı. Lemya Mustafa, bir öğrencinin "Size küçümseyen gözlerle bakanlar oldu mu? O bakışlardan rahatsız oldunuz mu?" sorusuna, "Bize farklı bakışlarla bakanlar oldu ama onlara rağmen hayatımızdan memnunuz. Bir gün onların da bizi anlayacağını düşünüyoruz" dedi."Bir yerde savaş varsa orada ölen yalnızca çocuklar değildir; vicdandır, merhamettir, sevgidir, empatidir, hayallerdir" diyerek sunumu bitiren Mustafa ve Ali, "Bu süreçte bize kucak açan Türk insanlarına minnettarım. Savaşın çocukları olarak bizi önemseyen, değer veren, kaybolmamıza izin vermeyen ve eğitimimiz için elinden geleni yapan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne çok teşekkür ederim" sözleri büyük alkış aldı.