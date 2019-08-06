Son Dakika Haberleri: "Bize Müsaade" 30 Ağustos'ta vizyona girecek
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"Bize Müsaade" 30 Ağustos'ta vizyona girecek

2 saat önce

Yönetmen koltuğunda Giray Altınok'un oturduğu "Bize Müsaade", 30 Ağustos'ta sinemaseverlerle buluşacak.

Yönetmen koltuğunda Giray Altınok'un oturduğu "Bize Müsaade", 30 Ağustos'ta sinemaseverlerle buluşacak.
Çekimleri Validebağ Adile Sultan Kasrı, Büyük Ada ve Ümraniye Nakkaş Platoları'nda yapılan film, yönetmen, oyuncu ve senarist olan 3 yakın arkadaşın hikayesini konu alıyor.
Filmin senaryosunu ve yönetmenliğini üstlenen Giray Altınok, aynı zamanda Fırat Albayram ve Sami Aksu ile başrolü paylaşıyor.
Görüntü yönetmenliğini Mehmet Başaran'ın üstlendiği, müzikleri Uğur Ateş'e ait olan filmde ayrıca Ali Düşenkalkar, Ferit Aktuğ, Ferdi Sancar, Ferit Al, Deniz Karaoğlu, Elit Andaç ve Gizem Ünsal gibi isimler rol alıyor.
Çekimleri uzun ön hazırlık döneminin ardından 4 haftada tamamlanan filmin yapımcılığını Hann üstlenirken, dağıtımını CGV Mars yapıyor.
Filmin konusu kısaca şöyle:
"Biri yönetmen, biri oyuncu ve biri senarist olan üç arkadaşın yolu, Büyükada'da bir akıl hastanesine düşer. Bu hastanede görmemeleri gereken bir olaya şahit olunca, başhekim tarafından hastaneye hapsedilen 3 arkadaşın özgürlüklerine kavuşabilmeleri için kusursuz bir plana ihtiyaçları vardır."
Giray Altınok, Validebağ, Yönetmen, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 01:00 Kaynak: AA
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