"Bize Nisan ayından sonra teslim edilebilecek aşıya bizim ihtiyacımız yok" - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu gündeminde aşı çalışmalarının da yer aldığını belirterek, "Bize Nisan ayından sonra teslim edilebilecek aşıya bizim ihtiyacımız yok. Çünkü Nisan ayına kadar bir veya birkaç aşımızın, Nisan ayı ve sonrası dönemde devreye girebileceğini ümit ediyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bazı ülkelerin nüfuslarının 1 buçuk katı aşı sipariş etmesine rağmen Türkiye'nin neden 50 milyon doz sipariş ettiğinin sorulması üzerine Bakan Koca, "Ne kadar erken dönemde yoğun bir şekilde aşılama yapılabilirse başarıya daha kolay ulaşabileceğimize inanıyoruz. O nedenle Aralık, Ocak ve Şubat ayları yani erken 2 veya 3 aylık zaman diliminde yoğun aşıya erişimi daha çok önemsiyoruz. Burada biz birçok aşıyı geliştiren ülke ve firma ile irtibat ettik. Ama erken dönemde aşının teslim edilebilirliği konusunda çok rahat olunmadığını gördük. Özellikle birçok ülkenin binlerce, 100 binlerce, açıklamış olduğu sipariş ettiğini söylediği aşıların teslim sürelerine bakmak lazım. Erken dönemde ilk 3 aylık zaman diliminde bu teslimatların yüksek olmadığını görürsünüz. Bize Nisan ayından sonra teslim edilebilecek aşıya bizim ihtiyacımız yok. Çünkü Nisan ayına kadar bir veya birkaç aşımızın, Nisan ayı ve sonrası dönemde devreye girebileceğini ümit ediyoruz. O nedenle biz aşıya erken ulaşmak istedik" şeklinde konuştu.

"AŞININ DOĞRUSU ZORUNLU OLMASINI ŞİMDİLİK DÜŞÜNMÜYORUZ"

Aşının zorunlu olup olmayacağının sorulması üzerine cevap veren Bakan Koca, "Aşının doğrusu zorunlu olmasını şimdilik düşünmüyoruz. Daha çok, vatandaşımızı ikna ederek kitlesel aşılamayı yaygın yapma hedefindeyiz. Süreçte vatandaşımıza aşının güvenilirliği ve etkinliği net izah edilirse, ben birçok kimsenin bu noktada farklı yaklaşacağına inanıyorum. Birçok kimsenin özellikle yaptıracağına inanıyorum. Çünkü biz inaktif aşının, ölü virüs aşısının yıllar boyu geçmişte bilinen bir yöntem, uzun vadeli yan etkilerinin ne olduğunu bildiğimiz ve bu anlamda daha güvenilir bulduğumuz bir aşı olduğu için vatandaşımıza da etkinliği konarak, Çin Sinovac zannediyorum 1 hafta içerisinde Faz-3 çalışmasını açıklamış olacak" diye konuştu. Ayrıca aşı yapılan kişilerin E-Nabız sistemine de işleneceğini vurgulayan Bakan Koca, aşı yapılmayan kişiler için herhangi bir HES kodu uygulaması gibi bir düşüncenin şuan olmadığını söyledi.

"1 HAFTA 10 GÜN İÇERİSİNDE ARA DEĞERLENDİRMESİNİ HEPİMİZ BİLMİŞ OLACAĞIZ"

Türkiye'de hali hazırda Faz-3 çalışmaları devam eden ve 50 milyon doz sipariş edilen Sinovac aşısının ilk sonuçlarının gelip gelmediğinin sorulması üzerine cevap veren Bakan Koca, "1 hafta 10 gün içerisinde ara değerlendirmesini hepimiz bilmiş olacağız. Şuana kadar 4 bine yakın kişiye aşının yapıldığını, kimisine de ikinci dozun yapıldığını ve şuana kadar herhangi bir ciddi yan etkinin olmadığını söyleyebiliriz bu da son derece önemli bir durum" dedi.

"ŞUAN PANDEMİ YILI OLMASINA RAĞMEN YÜZDE 98'LERE VARAN ORANDA AŞILAMAYI BECEREBİLMİŞ BİR ÜLKEYİZ"

Aşının öncelikle sağlık çalışanlarından başlanacak şekilde 4 aşamada vurulacağını hatırlatan Koca, "Özellikle aşıyı yaparken, inaktif aşıların 2 ile 8 derece arası korunabilirliği, grip aşısı gibi olduğu için ve bu anlamda alt yapımız da çok müsait olduğu için ve birinci basamak sağlık hizmetlerimizin de çok güçlü olmasıyla, Türkiye'de birçok ülkeden farklı bir şekilde daha yaygın olarak bu aşıyı yapabileceğimizi söylemek istiyorum. Biz çocukluk çağı aşılarımızda, şuan pandemi yılı olmasına rağmen yüzde 98'lere varan oranda aşılamayı becerebilmiş bir ülkeyiz" diye konuştu.

"ZANNEDİYORUM 2-3 GÜN SONRA YANİ 3-4 GÜN İÇERİSİNDE AŞI ÜLKEMİZE GELEBİLİR"

Aşıların geleceği tarihin netleşip netleşmediğinin sorulması üzerine cevap veren Koca, "Aşı daha önce 11 Aralık'tan önce gelecek demiştim. Zannediyorum 2-3 gün sonra yani 3-4 gün içerisinde aşı ülkemize gelebilir. Tüm izinleri alınmış oldu. Geldikten sonra da 2 hafta Halk Sağlığı ve Türkiye Tıbbi Cihaz Kurumumuzun laboratuvarında iki hafta güvenlik testleri yapıldıktan sonra kullanıma geçilmiş olacak" açıklamasında bulundu. Ayrıca Bakan Koca, Aralık ayında gelmesi planlanan 20 milyonluk siparişin, 3 milyon dozluk ilk partisinin önümüzdeki günlerde geleceğini söyledi.

"ŞU AN GÖRÜNEN BU KISITLAMALARIN YER YER SONUÇ VERDİĞİ YÖNÜNDE"

Geçen hafta başı başlayan tedbirlerle birlikte gelecek hafta sonuçların daha net görüleceğini vurgulayan Koca, "Şu an görünen bu kısıtlamaların yer yer sonuç verdiği yönünde. Tam değerlendirmek için gelecek hafta daha net söylemek mümkün. Farklı bir tedbir olursa bunu öneri olarak almış oluruz. Şu an yeni bir kısıtlama için eken olduğunu, gelecek hafta bu konuyla ilgili salgının seyri belirleyecek. Şu an için alınan kararların, uygulanan kısıtlamaların erken dönemde de olsa yer yer sonuç verdiğini rahatlıkla söyleyebilirim" dedi.

"YILBAŞIYLA İLGİLİ, YILBAŞI GECESİ DAHİL OLMAK ÜZERE KISITLAMAYA TABİ"

Yılbaşı gecesinde herhangi bir kısıtlama olup olmayacağına cevap veren Koca, "Yılbaşıyla ilgili, yılbaşı gecesi dahil olmak üzere kısıtlamaya tabi. Ama gün sayısının artıp artmama durumunu gelecek hafta sonuçların ve salgının seyri belirleyecek. Ama gecenin zaten kısıtlama içerisinde olduğunu söylemek istiyorum" diye konuştu.

(İHA)