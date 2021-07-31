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Bize şöyle esen bir masa lütfen! - Son Dakika

Bize şöyle esen bir masa lütfen!

31.07.2021 07:46
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BOĞAZ'A NAZIRNezih Kebap Yuvalama İstanbulRumelihisarı'nda, Boğaz'a karşı kahvaltı etmenin tadı bir başka... Ebru Erke "Yıllardır kalitesini hiç bozmadı.

BOĞAZ'A NAZIR

Nezih Kebap Yuvalama İstanbul

Bize şöyle esen bir masa lütfen!

Rumelihisarı'nda, Boğaz'a karşı kahvaltı etmenin tadı bir başka... Ebru Erke "Yıllardır kalitesini hiç bozmadı. Sıcakları, hamur işleri, hepsi çok iyi" diyor. Fiks menü kişi başı 94 lira. (0212) 278 02 02

EĞİTİM RESTORANI

MSA'nın Restoranı İstanbul

Bize şöyle esen bir masa lütfen!

Sabancı Müzesi'nin içinde, Mutfak Sanatları Akademisi'nin eğitim restoranı olan mekanın kahvaltısı meşhur. Kızarmış brioche üzeri avokado ve poşe yumurtası iddialı. Fiyatı 75 lira. Teoman Hünal, Ahmet Faik ve Saffet Emre Tonguç öneriyor. (0212) 323 30 30

TARİHİ İSKELENİN YANINDA

Gardens of Garbo İstanbul

Bize şöyle esen bir masa lütfen!

Moda'nın en sevilen mekanlarından Gardens of Garbo'nun manzarası, yanı başınızdaki tarihi Moda İskelesi. Kahvaltısında çok farklı peynir çeşitleri oluyor. Ebru Erke'nin önerisi. Fiks menü kişi başı 80 lira. (0216) 336 44 47

ADANIN POPÜLERİ

Rengigül Konukevi Bozcaada

Bize şöyle esen bir masa lütfen!

Konukevi olarak bilinen mekan, kahvaltısıyla da Bozcaada'nın popüleri. 1876'da inşa edilen bir Rum konağı olan bina, hem atmosferi hem lezzetli yemekleriyle dillere destan. Saffet Emre Tonguç'un önerisi. Fiks menü kişi başı 120 lira. (0286) 697 81 71

TÜRKİYE ÇAPINDA ÜNLÜ

Havva Ana Kahvaltı Yeri Bodrum

Bize şöyle esen bir masa lütfen!

Yalıkavak'ın Gökçebel Köyü'nde Türkiye çapında ünlenmiş bir yer Havva Ana. Organik zeytinler, dalından koparılan domatesler, taze biberler, ev yapımı reçellerle dolu bir menüye sahip. Oğuz Yenihayat ve Deniz Sipahi'nin önerisi. Fiks menü kişi başı 75 lira. (0532) 684 79 66

GÖZLEMELİ KÖY KAHVALTISI

Halil Dayının Yeri Ankara

Bize şöyle esen bir masa lütfen!

Mekanda birçok şey organik ve/veya doğal. Gözlemeler gözünüzün önünde pişiriliyor. Ersin Ercan "Gölbaşı'nda, ağaçların arasında, çocuk oyun alanının yanında köy kahvaltısı edebilirsiniz" diyor. Fiks menü kişi başı 60 lira. (0312) 460 23 14

SAĞLIKLI SEÇENEKLER

Bom Dia Alaçatı

Bize şöyle esen bir masa lütfen!

Alaçatı'nın huzurlu bahçelerinden birinde... Meyveli bowl, ekmek üstü poşe yumurta, taze smoothie'ler, sağlıklı kahvaltı tercih edenlere göre... Savaş Özbey, Deniz Sipahi, Saffet Emre Tonguç öneriyor. Serpme kahvaltının kişi başı fiyatı 155 lira. (0539) 811 01 67

YEMYEŞİL BİR ORTAMDA...

Backyard İstanbul

Backyard, yemyeşil ve büyük bahçesinden şehre tepeden bakan, rahatlığıyla ünlü yerlerden biri. Geniş bir kahvaltı seçeneği var. Kaşarlı, fümeli kruvasanı çok seviliyor. Çağdaş Ertuna, Oğuz Yenihayat burayı öneriyor. Kahvaltı tabağı 90 lira. (0532) 131 74 04

MANDALİNA AĞAÇLARIYLA...

Kuytu Bahçe Bodrum

Zengin 'serpme kahvaltı'sını mandalina ağaçlarının gölgesinde ediyorsunuz. Gürkan Kara "Sakin, huzurlu bir kahvaltı için ideal adres. Zengin çeşitli bir kahvaltı servis ediliyor. Ürünlerin çoğu kendi bahçelerinden" diyor. Fiks menü kişi başı 80 lira. (0542) 586 15 68

BAHÇEDEN TAZE TAZE

Bozukbağ Kahvaltıcısı Bodrum

Gölköy'de bir çiftliğin içindeki Bozukbağ Kahvaltıcısı, serpme kahvaltısını bahçeden taze toplanan ürünlerle hazırlıyor. Çiftlik havasında kahvaltı yapmak için iyi bir alternatif. Savaş Özbey öneriyor. Fiks menü kişi başı 110 lira. (0530) 260 93 93

Bize şöyle esen bir masa lütfen!

Saffet Emre Tonguç, Sabancı Müzesi, İstanbul, Bodrum, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Bize şöyle esen bir masa lütfen! - Son Dakika Magazin


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