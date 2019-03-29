Bize Tehditler Savuranlara Millet Sandıkta Cevap Verecek"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Bize o tehditler savuranlara, dağlardan mesajlar yollayanlara, okyanus ötesinden video çekip yollayanlara tek tek millet sandıkta cevap verecek.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Bize o tehditler savuranlara, dağlardan mesajlar yollayanlara, okyanus ötesinden video çekip yollayanlara tek tek millet sandıkta cevap verecek. Yine şaşıracaklar. Yine 'Nasıl oldu' diyecekler, yine patlıcan ve domatesten medet umanlar bu sonuçla hüsrana uğrayacak." dedi.



Karaaslan, partisinin Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir ve Canik Belediye Başkan Adayı İbrahim Sandıkçı ile Canik Muhtarlar Derneğini ziyaret etti.



AK Parti'nin iktidara geldiği 2002 yılından itibaren Türkiye'de çok şeyin değiştiğine işaret eden Karaaslan, "Çok hızlı değişimler olduğu için bazı şeyleri çok çabuk unutuyoruz. Türkiye siyasetinde özellikle son 10 günde yaşananlar göstermiştir ki mesele sadece belediye başkanlarını seçeceğimiz yerel seçim olmaktan çıkmıştır. Mesele bir beka meselesidir, var olma mücadelesinin bugünkü adıdır. 31 Mart'ta başlayacak yeni dönemin anahtarı yalnızca yerel hizmetlere ulaşma noktasında bir geçiş sağlamayacak, aynı zamanda Türkiye'nin itibarı bütün dünyada daha da yükselmiş olacak." ifadelerini kullandı.



"Bizim bir derdimiz var, o da vatan"



Millet İttifakı'nı eleştiren Karaaslan, şöyle devam etti:



"Millet İttifakı'ndan bir Allah'ın kulu çıkıp da diyemedi ki, 'Teröristlere sırtımızı dayadık diyen HDP ile hiçbir ortaklığımız yok.' Diyen oldu mu? Bir Allah'ın kulu çıkıp demedi ki, 'AK Parti ve Cumhur İttifakı sürekli bununla itham ediyor, asla böyle bir şey yok. Hiç bir işbirliğimiz yoktur.' Diyen oldu mu? Ne belediye başkan adaylarından ne genel başkanlarından ne de belediye meclis üyesi adaylarından hiç oldu mu? Olamaz. Çünkü bu ittifakın ortaklarının kimler olduğu ortadadır. Biz bugüne kadar inanmadığı şeyleri söyleyenlerden hiç olmadık."



Cumhur İttifakı'nın ortaklarının Türkiye'ye aşkla bağlı olduğunu vurgulayan Karaaslan, "Bizim seçimi kazanıp kazanmamak gibi bir derdimiz yok. Bizim bir derdimiz var, o da vatan. Bu vatana yan gözle bakana, bırakın tehdit etmeyi, aklından bile böyle bir şey geçirene bu millet sandıkta cevabını verir. Bize o tehditler savuranlara, dağlardan mesajlar yollayanlara, okyanus ötesinden video çekip yollayanlara tek tek millet sandıkta cevap verecek. Yine şaşıracaklar. Yine 'Nasıl oldu' diyecekler. Yine patlıcan ve domatesten medet umanlar bu sonuçla hüsrana uğrayacak. Çünkü milletimizin vicdanı da vatan sevdası da vatan ve millete olan bağlılığı da hiçbir şeyle ölçülmez."

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