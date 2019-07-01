Son Dakika Haberleri: "Bize yol gösteren herkesi dinleyeceğiz"
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"Bize yol gösteren herkesi dinleyeceğiz"

1 saat önce

AK Parti Van İl Başkan Yardımcısı ve Tanıtım Medya Başkanı Ferhat Atacan, Van'da 15 aylık görevleri süresince gerçekçi ve şeffaflık ilkesini merkeze alan bir yönetim tarzı benimsediklerini belirtti.

AK Parti Van İl Başkan Yardımcısı ve Tanıtım Medya Başkanı Ferhat Atacan, Van'da 15 aylık görevleri süresince gerçekçi ve şeffaflık ilkesini merkeze alan bir yönetim tarzı benimsediklerini belirtti.
Atacan yaptığı yazılı açıklamada, kentte siyasetin kalitesini artırarak, toplumun farklı bakış açısını bertaraf etmek için çaba gösterdiklerini bildirdi.
AK Parti'nin Van'daki milletvekili ve belediye başkanı sayısını artırmayı başardıklarını kaydeden Atacan, İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu'nun bu başarının elde edilmesinde önemli katkılarının olduğunu ifade etti.
Bugüne kadar toplumun menfaatlerini ön planda tutacak bir Van lobisinin oluşturulamadığını aktaran Atacan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"İstanbul ve Ankara başta olmak üzere hemşerilerimizi harekete geçirerek Van için bulundukları yerlerde çalışmalar yapmalarını sağlıyoruz. Bu sebeple siyaset üslubumuzu yapıcı, birleştirici ve geliştirici temeller üzerine oluşturduk. Van'ın sorun ve sıkıntılarına hakimiz. Önümüzde 4 yıl gibi bir süre var. Bu süre içerisinde kalıcı kurumsal projeleri hayata geçireceğiz. Bizi yapıcı eleştiren ve bize yol gösteren herkesi dinleyeceğiz."
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 02:08 Kaynak: AA
Kayhan Türkmenoğlu, AK Parti, Van, Güncel
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