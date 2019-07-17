Son Dakika Haberleri: BiZeolCat projesine "endüstriyel sürdürülebilirlik" desteği
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BiZeolCat projesine "endüstriyel sürdürülebilirlik" desteği

3 saat önce

Tüpraş'ın, ortakları arasında yer aldığı "BiZeolCat" isimli Ar-Ge projesi, Avrupa'nın en önemli araştırma ve inovasyon programı olan Horizon2020 Programı'nın "Endüstriyel Sürdürülebilirlik" çağrısı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

BiZeolCat projesine
Tüpraş'ın, ortakları arasında yer aldığı "BiZeolCat" isimli Ar-Ge projesi, Avrupa'nın en önemli araştırma ve inovasyon programı olan Horizon2020 Programı'nın "Endüstriyel Sürdürülebilirlik" çağrısı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.
Tüpraş'ın da ortaklarından biri olduğu, dokuz farklı ülkeden 13 kuruluşun katılımıyla hayata geçecek olan BiZeolCat (Bifunctional Zeolite Based Catalysts And Innovative Process for Sustainable Hydrocarbon Transformation) projesi kapsamında propilen, bütadien, benzen gibi değerli petrokimya hammaddelerinin (daha verimli şekilde üretilmesini sağlayacak yenilikçi süreç ve teknolojiler geliştirilmesi hedefleniyor. Bu sayede petrokimya üretim süreçlerinde mevcut teknolojilere göre daha düşük sera gazı salınımı, daha az enerji kullanımı ve daha düşük yatırım maliyetleri sağlanması amaçlanıyor.
Projeye katkıda bulunarak petrol endüstrisinin daha sürdürülebilir hale getirilmesine destek olmayı hedefleyen Tüpraş, proje kapsamında katalizör geliştirme çalışmalarında önemli rol üstlenecek. Tüpraş aynı zamanda Ar-Ge laboratuvarında bulunan reaktör sistemleri ile proje kapsamında geliştirilecek yöntemlerin pilot ölçekli performans testlerini de gerçekleştirecek.
Toplam bütçesi 6.57 milyon euro olan projede Tüpraş a ayrılan bütce 440 bin euro oldu.
Türkiye, İspanya, Norveç, Hollanda, Fransa, Slovenya, İsveç, Belçika ve İtalya'dan kuruluşların ortaklığında hayata geçirilen ve 1 Ocak 2019 tarihinde başlayan projenin dört yıl sürmesi ve 1 Ocak 2023 tarihinde tamamlanması hedefleniyor.


Avrupa, Tüpraş, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 04:57 Kaynak: DHA
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