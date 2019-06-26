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"Bizi izlemeye devam edin"

15 dakika önce

Halkbank Erkek Voleybol Takımı oyuncularından Hakkı Çapkınoğlu, yeni sezondan umutlu olduğunu belirtti.

Halkbank Erkek Voleybol Takımı oyuncularından Hakkı Çapkınoğlu, yeni sezondan umutlu olduğunu belirtti.
Başkent ekibinden yapılan açıklamada, yeni sezon yapılanmasının titizlikle devam ettiği, mevcut oyuncuların da kendilerine verilen program doğrultusunda hazırlıklarını sürdürdüğü ifade edildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Hakkı Çapkınoğlu, 2019-2020 sezonunun çetin bir mücadeleye sahne olacağını aktardı.
Halkbank formasını gururla taşıdığını vurgulayan voleybolcu, "Oynadığım pozisyonda çok kıymetli oyuncular var. Onlar ve diğer mevkilerdeki arkadaşlarımla takımımızın en iyi yerde olması için elimizden geleni yapacağız. Halkbank'a yakışan, fair play ilkesine uygun bir şekilde başarı arayacağız. Bizi izlemeye devam edin." değerlendirmesinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 03:20 Kaynak: AA
voleybol, Hakkı Çapkınoğlu, Spor
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