"Bizim adımıza güzel bir galibiyet oldu" - Son Dakika

"Bizim adımıza güzel bir galibiyet oldu"

Süper Lig'in 29. haftasında Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup eden Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, "Bizim adımıza güzel bir galibiyet oldu" diye konuştu.

Süper Lig'in 29. haftasında Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup eden Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, "Bizim adımıza güzel bir galibiyet oldu" diye konuştu.

Soylu bizzat duyurdu: 9 ülkeyle ortak gerçekleştirdik, Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu
Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan, gündem oldu
Korona tam azaldı derken neden hortladı? Ünlü bilim insanı, yaptığımız 3 yanlışı sıraladı

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, "Hafta sonu oynanan karşılaşmalardan sonra bu maçın önemi bir kat daha artmıştı. Kayserispor'un galip gelmesi, son dakikalarda Çaykur Rizespor'un berabere kalması ligin önümüzdeki haftalarda daha heyecanlı geçeceğini çok net bir şekilde gösterdi. Galip gelen takım bugün avantaj sağlayacaktı. Kalan 5 haftadaki fikstürü göz önünde bulunduracak olursak 12. ile 18. takımlar arasında karşılaşmalar oynanacak. Bu da ister istemez küme düşme hattını 36-37'lere çıkartacak gibi gözüküyor. O açıdan bugünkü karşılaşma gerçekten çok önemliydi. Oyunun stratejisine gelecek olursak, Gençlerbirliği çok geniş oynayan bir takım. Kanatları değerlendirmeye çalışan bir anlayışla oynuyorlar. Biz de ilk etapta kanatları kapatmaya çalıştık. Biz de mümkün olduğu kadar merkezi orta sahada topu alıp pozisyonlar üretmeye çalıştık. Doğru zamanda öne geçtiğimizi düşünüyorum. Golden sonrada çok net yakalamış olduğumuz pozisyonlar var. Maalesef bunları değerlendiremedik. Son dakikaya kadar kendi işimizi zora soktuk. Ama diğer taraftan oyuncularımı kutlamak istiyorum. Son 7 haftadır özellikle takım savunmasında hepsinin katkısı çok fazla. Güzel bir sonuç bizim adımıza. Kalan 5 maçımız var. Bunun 3 tanesi ligin ilk 6'sı içerisinde olan takımlarla. Bu karşılaşmalardaki eksikler doğrultusunda gelecek sezonun planlamasını yavaş yavaş yapmaya başlayacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"GENÇLERBİRLİĞİ İNŞALLAH YENİ SEZONDA SÜPER LİG'DE DEVAM EDER"

Gençlerbirliği'ne başarılar dileyen Çapa, "Bizim adımıza güzel bir galibiyet oldu. Bundan sonraki süreçte Gençlerbirliği'ne başarılar dilerim. Her ne kadar maçtan önce duygularımızı kenara bıraktıysak, artık bu saatten sonra Gençlerbirliği'ne olan saygımızı, sevgimizi tekrar besleteceğiz. İnşallah kalan maçlarda güzel sonuçlar alır ve yeni sezonda Süper Ligde devam eder" diyerek açıklamalarını sonlandırdı.

(İHA)

Gençlerbirliği, Fuat Çapa, Kasımpaşa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 08:37 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Bizim adımıza güzel bir galibiyet oldu' - Son Dakika

Son Dakika

08:11 Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan, gündem oldu 07:23 Ses kayıtlarına ulaşan Acun Ilıcalı, Sercan ve Nisa olayını çözdü: Nisa'nın olumlu bir duygusu yok 22:15 Kasımpaşalı Haris Hajradinovic: Beşiktaş'ta oynamak istiyorum 21:58 İstanbul Veteriner Hekimler Odası'ndan Kurban Bayramı uyarısı: 1 milyon kişi koronavirüs riski altında 21:28 Inter'in kalecisi Berni, 6 yılda hiç maça çıkmadan 2 kırmızı kart gördü 20:56 Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi 20:31 Sır ölüm! Üç çocuk annesi kadın başından silahla vurulmuş halde bulundu 19:27 Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan ikinci dalga uyarısı: En kötüsü henüz gelmedi ama gelmesinden endişeliyiz 16:13 Almanya'da 2 yaşındaki kız çocuğu parktan kaçırılırken son anda kurtarıldı 15:36 Usta oyuncular, Bayrak 3 filmine destek vermek için ücretsiz rol alacak 14:13 Sevgilisini öldürtüp köpeklere yem eden Bruno Fernandes'in köpekli paylaşımı tepki topladı 13:30 Düğünlerin başlayacak olmasıyla piyasada hareketlenme bekleyen kuyumcular, sahte altın konusunda uyardı 11:35 Hırsızlıktan aranan firari hükümlü, adliyede yakalandı 10:52 Cedi Osman, Ebru Şahin ile aşk yaşadığı iddialarını yalanladı 10:19 Haftaya yatay seyirle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor
Soylu bizzat duyurdu: 9 ülkeyle ortak gerçekleştirdik, Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu
08:25
Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan, gündem oldu
08:10
Devlet, yol kapatan magandalığı affetmedi! Asker eğlencesi sebebiyle 13 kişiye 66 bin lira ceza
07:48
Korona tam azaldı derken neden hortladı? Ünlü bilim insanı, yaptığımız 3 yanlışı sıraladı
07:41
Ses kayıtlarına ulaşan Acun Ilıcalı, Sercan ve Nisa olayını çözdü: Nisa'nın olumlu bir duygusu yok
07:23
İstanbul Şehir Üniversitesi'nin faaliyet izni kaldırıldı
07:17
Maduro, AB Temsilcisine Venezuela'dan ayrılması için 72 saat verdi
02:17
Okulda yakalanan iki yılan, görenleri korkuttu
01:12
Çin yönetiminin yalanladığı araştırma: Uygur Türkü Müslümanlara toplu kısırlaştırma uygulanıyor
01:07
3 yaşındaki Alperen'i öldüren cani, su kuyusunda yakalandı
00:32
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2020 09:00:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "Bizim adımıza güzel bir galibiyet oldu" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]