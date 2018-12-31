Son Dakika Haberleri: Bizim Bahçe'de Yeni Yıl Kutlaması

Bizim Bahçe'de Yeni Yıl Kutlaması

1 saat önce

Nilüfer Belediyesi'nin hayata geçirdiği "Bizim Bahçe Engelsiz Sosyal Yaşam Merkezi"nde kalan engelli ve yakınları yeni yılı kutladı.

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Nilüfer Belediyesi'nin hayata geçirdiği "Bizim Bahçe Engelsiz Sosyal Yaşam Merkezi"nde kalan engelli ve yakınları yeni yılı kutladı.

Nilüfer Belediyesi tarafından 2018 yılının son gününde "Bizim Bahçe"de konaklayan misafirlere özel yeni yıl kutlama programı hazırlandı. Roman Orkestrası'nın eşliğinde Bizim Bahçe'nin misafirleri şarkılar söyledi, birlikte dans etti. Belediye Meclisi Üyesi Adil Kayaoğlu, Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yeni yıl için sağlık, mutluluk ve huzur dileklerini iletti.

Bizim Bahçe Sosyal Yaşam Merkezi'nde 7 müstakil ev bulunuyor. Aynı anda 35 kişinin ücretsiz tatil yapmalarına olanak sunan Bizim Bahçe Sosyal Yaşam Merkezi, engelli ve ailelerinin birbirleriyle tanışmaları, sosyalleşmeleri ve dayanışmalarını da imkan sağlıyor. Merkezden yararlanmak isteyen engelli ve yakınları, yüzde 40 ve üzeri engelli sağlık kurulu raporuyla başvuru yapabiliyor. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 03:42 Kaynak: İHA

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