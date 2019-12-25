Bizim çocuklar Misli.com'da CANLI!

Bu bir ilandır



PHILADELPHIA 76ERS - MILWAUKEE BUCKS



Hem Doğu Konferansı'nın hem de NBA'in zirvesinde yer alan Ersan İlyasova'nın takımı Milwaukee Bucks, deplasmanda oynadığı 14 maçın 12'sini kazanarak aynı zamanda dış sahadaki en iyi galibiyet yüzdesinin de sahibi...



Eric Bledsoe'nun yokluğunda George Hill, Wesley Matthews ve Donte DiVincenzo süreleri paylaşıyor.



Giannis Antetokounmpo ise her yerde! 31 sayı ortalamasıyla oynayan süper yıldız, son 3 maçı ise yaklaşık 9 asist ortalamasıyla oynadı...



Furkan Korkmaz'ın Detroit deplasmanında 21 sayıyla kariyer rekoru kırdığı maçta Philadelphia 76ers, 125-109 kazanarak Doğu Konferası'nda 5 numarada yerini aldı.



16 sayı, 13 ribaunt, 17 asist ile triple-double yapan Ben Simmons'ın önderliğinde iç sahada 15/17 gibi etkileyici bir galibiyet yüzdesine sahipler.



Detroit Pistons maçı öncesi hastalığı olduğu belirtilen Joel Embiid ise 28 dakikaya 20 sayı sığdırarak "iyi" sinyaller verdi.



İÇİN ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!



Milwaukee Bucks 120.6 sayı ortalamasıyla lig lideri. Bucks aynı zamanda 51.3 ile de ligin ribaunt lideri!



Philadelphia 76ers potasında izin verdiği 104.9 sayı ile ligin en iyi üçüncü savunma takımı.



Ben Simmons ise 2.13 top çalma istatistiğiyle zirvede yer alıyor.



Furkan Korkmaz iç sahada %38.2 ile üçlük atarken, Ersan İlyasova deplasmanda 4.1 ribaunt ortalamasıyla oynuyor.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?



olarak oynanabilen, Furkan Korkmaz ile Ersan İlyasova'yı karşı karşıya getirecek bu heyecan dolu karşılaşmayı 'dan CANLI olarak izleyebileceksiniz!



Bu maçı kuponlarına koyan Misli.com üyelerinin %16'dan fazlası "216.5 ÜST" tercihine yönelmiş durumda.



%10 ile "Milwaukee Bucks galibiyeti" ise kuponlarda en çok yer verilen ikinci tercih...



İlk periyodun ve ilk devrenin eşitlikle geçilmesi ise sürpriz kuponlarda yerini almış.