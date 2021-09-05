'Bizim Çocuklar' oldu 'Bizim Balonlar'! Cebelitarık'ı farklı yenmek taraftarlara yetmedi

A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu maçında Victoria Stadyumu'nda Cebelitarık'la karşılaştı. Ay-Yıldızlılar karşılaşmayı 3-0'lık skorla kazanırken ortaya koyan futbol ve Şenol Güneş'in futbolcu tercihleri taraftarlardan geçer not alamadı.

ŞENOL GÜNEŞ'İN OYUNCU TERCİHLERİ ELEŞTİRİLDİ

"Bizim Çocuklar" olarak anılan A Milli Takım için sosyal medyada sert eleştiriler yapılırken "Bizim Balonlar" etiketi gündemin zirvesine oturdu. Özellikle Şenol Güneş'in maça başladığı 11'e tepki gösterildi. Deneyimli hocanın oyuncu tercihleri kullanıcılar arasında tartışma konusu oldu.