"Bizim Çocuklar" oldu "Bizim Balonlar"! Cebelitarık'ı farklı yenmek taraftarlara yetmedi
05.09.2021 00:33
2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 5. maçında Türkiye, deplasmanda Cebelitarık'ı ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 mağlup etti. Ay-Yıldızlılar maçın ilk yarısında etkisiz bir oyun ortaya koyarken farklı galibiyet taraftarlara yetmedi. "Bizim Çocuklar" olarak anılan A Milli Takım futbolcuları için sosyal medyada "Bizim Balonlar" etiketiyle binlerce paylaşım yapıldı. Etiket kısa sürede gündemin zirvesine oturdu.
A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu maçında Victoria Stadyumu'nda Cebelitarık'la karşılaştı. Ay-Yıldızlılar karşılaşmayı 3-0'lık skorla kazanırken ortaya koyan futbol ve Şenol Güneş'in futbolcu tercihleri taraftarlardan geçer not alamadı.
ŞENOL GÜNEŞ'İN OYUNCU TERCİHLERİ ELEŞTİRİLDİ
"Bizim Çocuklar" olarak anılan A Milli Takım için sosyal medyada sert eleştiriler yapılırken "Bizim Balonlar" etiketi gündemin zirvesine oturdu. Özellikle Şenol Güneş'in maça başladığı 11'e tepki gösterildi. Deneyimli hocanın oyuncu tercihleri kullanıcılar arasında tartışma konusu oldu.
Son Dakika 00:18 Bilim Kurulu'ndan yeni karar! 12 yaş üstüne veli onaylı aşı dönemi başlıyor 00:07 Cebelitarık'a ilk yarı da gol atamayan sayılı takımlardan biri olduk! San Marino'yla aynı listedeyiz 22:52 "Size güzel haberler vereceğim" diyen Kılıçdaroğlu, gençlere 6 vaatte bulundu 22:01 Anketlerin yükselen partisi İYİ Parti'de peş peşe istifalar! 45 kişi daha rozetini çıkardı 19:18 Konya'da iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı 16:47 Uraz Kaygılaroğlu'nun yeni sevgilisinin mesleği şaşırttı 16:17 Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde İsmail Balaban'ı survivor yarışmacıları yalnız bırakmadı 14:47 Üzerine beton dökülen kuyulardan petrol fışkırıyor! Ham petrol miktarı 11 milyon 725 bin varile yükseldi.