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'Bizim çocuklar' onun eseri

6 saat önce

Mircea Lucescu'dan sonra göreve gelen Güneş, kısa sürede doğru dokunuşlarla herkesi yeniden mili takım etrafında birleştirdi.

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Mircea Lucescu'dan sonra göreve gelen Güneş, kısa sürede doğru dokunuşlarla herkesi yeniden mili takım etrafında birleştirdi. Genç oyunculara şans veren ve gelecek 10 yılın takımını kurmak için kolları sıvayan Güneş, daha ilk senesinde büyük bir başarıya imza attı. Güneş, A Milli Takımı hem Dünya Kupası'na  hem de Avrupa Şampiyonası'na götüren ilk teknik adam olarak tarihe geçerken, herkesin sempatiyle baktığı ve 'Bizim Çocuklar' dediği ekibin mimarı oldu. Güneş, A Milli Takım'daki ilk 5 maçında 5 galibiyet alırken tarihimizde bunu başaran ilk milli takım hocası oldu. Güneş yönetiminde 9'u resmi 11 maça çıkan ay yıldızlılar, 8 galibiyet, 2 beraberlik alırken sadece 1 kez kaybetti. Milliler, son Dünya şampiyonu Fransa'yı ilk defa Güneş döneminde mağlup etti.


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Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 08:42 
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