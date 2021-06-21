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'Bizim Çocuklar' sloganıyla göndermiştik! EURO 2020 maçlarından sonra 'Bizim Ruhsuzlar' benzetmesi yapıldı - Son Dakika

'Bizim Çocuklar' sloganıyla göndermiştik! EURO 2020 maçlarından sonra 'Bizim Ruhsuzlar' benzetmesi yapıldı

21.06.2021 08:19

A Milli Takım'ın İsviçre ile mücadele ettiği maçın ilk yarısında bir reaksiyon gösterememesi ve art arda goller yemesi futbolseverleri deliye çevirdi. 'Bizim Çocuklar' sloganıyla EURO 2020 başında ortalığı ayağa kaldıran sosyal medya kullanıcıları bu kez tam tersini yaparak Ay-Yıldızlı futbolculara tepki gösterdi. 'Bizim Ruhsuzlar' diye açılan hashtaga kısa sürede binlerce yorum bırakılırken, Şenol Güneş ve bazı futbolcular ise sert bir dille eleştirildi.

Ne umduk ne bulduk! EURO 2020'ye giden Milli Takım'ı en güzel duygularla uğurlayan taraftarlar, bu kez tam tersi düşüncedede. Dillere pelesenk olmuş 'Bizim Çocuklar' sloganı yerini 'Bizim Ruhsuzlar'a bıraktı. Sosyal medyada açılan bu hashtag kısa süre içinde binlerce yorum aldı.

EN BÜYÜK TEPKİ GÜNEŞ'E

Şenol Güneş, kadro tercihleri sebebiyle yerden yere vuruldu. Özellikle Altay Bayındır, Halil Dervişoğlu, Abdülkadir Ömür, Rıdvan Yılmaz gibi isimlere şans vermemesi, üç maçta sahaya çıkardığı 11 ve oynattığı futbol, Güneş'i eleştirilerin hedefi haline getirdi. Uğurcan Çakır, Ozan Tufan, Zeki Çelik, Cengiz, Burak, Umut Meraş gibi isimlere turnuvada gösterdikleri performanstan ötürü tepki gösterildi.

'Bizim Çocuklar' sloganıyla EURO 2020'ye gönderdiğimiz Milli Takım'a 'Bizim Ruhsuzlar' benzetmesi
'Bizim Çocuklar' sloganıyla göndermiştik! EURO 2020 maçlarından sonra 'Bizim Ruhsuzlar' benzetmesi yapıldı

Şenol Güneş, Milli Takım, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 'Bizim Çocuklar' sloganıyla göndermiştik! EURO 2020 maçlarından sonra 'Bizim Ruhsuzlar' benzetmesi yapıldı - Son Dakika Spor


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ŞU AN BURADASINIZ: 'Bizim Çocuklar' sloganıyla göndermiştik! EURO 2020 maçlarından sonra 'Bizim Ruhsuzlar' benzetmesi yapıldı - Son Dakika
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