Bizim Çok Güçlü Olmamız Lazım"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Bu coğrafyada ayakta durabilmek için Türkiye'nin çok güçlü olması lazım. Türkiye'nin güçlü olması sadece güç için değil gerçekten kendi kendine yeterli bir ülke haline gelmesi ve daha ileri gidebilmesi için önemlidir. Buradaki birtakım emperyalist projelere karşı durabilmek için de bizim çok güçlü olmamız lazım." dedi.



Kurtulmuş, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Yelken İhtisas ve Su Sporları Kulübü'nde sanayici ve iş adamlarıyla buluşmasında yaptığı konuşmada, İskenderun'un çok ciddi iş insanlarının bulunduğu, önemli bir ilçe olduğunu söyledi.



Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyanın zor bir süreçten geçtiğini herkesin gördüğünü belirten Kurtulmuş, "Bu coğrafyada ayakta durabilmek için Türkiye'nin çok güçlü olması lazım. Türkiye'nin güçlü olması sadece güç için değil gerçekten kendi kendine yeterli bir ülke haline gelmesi ve daha ileri gidebilmesi için önemlidir. Buradaki birtakım emperyalist projelere karşı durabilmek için de bizim çok güçlü olmamız lazım." diye konuştu.



Türkiye olarak bu coğrafyada ayakta durmalarının sadece kendileri için değil, coğrafyadaki bütün halklar için zorunlu olan bir şey olduğunu aktaran Kurtulmuş, oynanan oyunun farkında olduklarını kaydetti.



Kurtulmuş, tüm terör örgütlerinin bölge halklarının arasında kalıcı husumet koymak için oluşturduğu tuzaklar olduğunu vurgulayarak, Türkiye olarak buna karşı durduklarını ve bu oyunu hep birlikte bozacaklarını anlattı.



"Dünyayla rekabet edebilir noktaya geleceğiz"



Bu coğrafyadaki oyunları bozabilmek için güçlü bir ülke olmak gerektiğinin altını çizen Kurtulmuş, şöyle devam etti:



"Güçlü bir ülke olmanın ilk şartı, ekonomide ve teknolojide güçlü olmaktır. Ekonomide kendi kendimize yeterli olmak, teknolojide de milli ve yerli sanayimizi üretebilmek imkanına, seviyesine yükselmektir. Türkiye'nin önündeki kısa vadedeki hedefi budur. Allah'ın izniyle bu alanda büyük adımlar atıyoruz, önemli adımlar atıyoruz ve bugün Türkiye olarak inşallah birkaç yıl içerisinde dünyanın üst sanayi sekmenlerinde, dünyayla rekabet edebilir noktaya geleceğiz."



Türkiye olarak milli ve yerli sanayiyi kurup uluslararası alanda rekabet edebilecek markaları ortaya koyacaklarını belirten Kurtulmuş, bununla ilgili çalışmaları da sürdürdüklerine dikkati çekti.



Bu ülkenin sanayi ve teknoloji tarihinin aynı zamanda ülkenin ihanet tarihini de gözler önüne serdiğini kaydeden Kurtulmuş, ülkenin her atılım yapmaya çalıştığı dönemde bazı güçlerin oyunlarını sahnelediğini anlattı.



Türkiye'nin yerli ve milli sanayisini kurmak, geliştirmek, güçlendirmek mecburiyetinde olduğuna vurgu yapan Kurtulmuş, çok mesafe aldıklarını ve artık eski Türkiye'nin olmadığını ifade etti.



Kurtulmuş, "Artık Türkiye birçok alanda kendi üretimini yapıyor. Daha da güçleneceğiz, daha güçlü üretim yapacağız. Bunun için İskenderun modeli aslında güzel bir model, Türkiye'nin yerli, milli sanayinin gelişmesini temin etmek bakımından önümüzdeki dönemde İskenderun'un bu özelliğini daha da hep beraber arttırmamız, ileriye götürmemiz lazım." dedi.



Hükümet olarak üzerlerine düşen her türlü sorumluluğu da gayreti de yerine getireceklerini anlatan Kurtulmuş, hep beraber İskenderun'u şu anda olduğu yerden çok daha ileri noktalara taşımanın mümkün olacağını belirtti.



Devlet-millet kaynaşması vurgusu



Kurtulmuş, sandıktan çıkamayacağını düşünen bazı çevrelerin, Türkiye'de hep demokrasi dışı yolların destekçisi olduğunu kaydetti.



Türkiye'nin önemli meselelerinden birinin de devlet-millet kaynaşması olduğunu belirten Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Türkiye'nin temel meselesi uzun yıllar boyunca milletin başka tarafa yürümesi, devletin başka tarafa yürümesi ve açık söyleyeyim, yıllarca bu memlekette devlet başka telden çalmış, millet başka telden çalmış. Şimdi milletle devletin birleşmesi, bütünleşmesi var. Millet başka telden çalar, devlet başka telden çalarsa ne olur? Suriye'de, Irak'ta olanları gördük. Burada millet hangi istikamete gidiyorsa devlet de o istikamette gidecektir. Demokrasinin gereği budur ve bu çerçevede devletle millet kaynaşmasını sağlayacak, bütünleştirecek çok sayıda reformların geçtiğimiz dönemde yapıldığını biliyoruz."



Türkiye'nin AK Parti iktidarlarından önceki siyasi dönemlerde siyasi yasaklarla, parti kapatmalarla çok karşılaştığını anlatan Kurtulmuş, artık bunların geride kaldığını vurguladı.



En önemli reform olarak, her seferinde krizlere neden olan cumhurbaşkanlığı seçiminin bir takım karanlık odakların ya da kapalı kapılar ardında yapılan hesapların konusu olmaktan çıkarıldığını ve doğrudan doğruya millete bırakıldığını hatırlatan Kurtulmuş, "Millet sandıktan kimi çıkartıyorsa cumhurbaşkanı olarak çıkartıyor. Son değişiklikle birlikte de aynı gece hükümetini de cumhurbaşkanı marifetiyle çıkartıyor. Dolayısıyla devlet ve millet yakınlaşmasını sağlamak mecburiyetindeydik, bunu sağlıyoruz daha da çok sağlayacağız." diye konuştu.



Kurtulmuş, devlet-millet kaynaşmasını güçlü kılan bir Türkiye'nin, Orta Doğu'nun çok güçlü bir ülkesi olacağına dikkati çekti.



"Türkiye bir daha IMF'ye gitmeyecek"



Kurtulmuş, konuşmasını şöyle devam ettirdi:



"Üç temel şey söyledim. Ekonomik ve teknolojik olarak güçlü bir Türkiye, ayrıca siyasi olarak demokrasisini güçlendirmiş ve demokrasisine sahip çıkan bir Türkiye, üçüncü olarak da devlet-millet kaynaşmasını kamil manada tamamlamış bir Türkiye, hem Türkiye'nin geleceğinin garantisi hem Orta Doğu'nun, geniş coğrafyamızın emniyet sigortası hem de insanlığın küresel boyut için sağlayabileceği en önemli kilit noktalarından birisi olur."



Kurtulmuş, hiç kimsenin heveslenmemesini belirterek "Türkiye bir daha IMF'ye gitmeyecek. IMF'nin önünde boyun eğmeyecektir." ifadelerini kullandı.



Kurtulmuş, daha sonra sanayici ve iş adamlarının sorularını yanıtladı.

