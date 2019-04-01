Bizim Elimizdeki Verilere Göre İstanbul'da Sonuç Binali Yıldırım'dır"
59 dakika önce
AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, "Bizim elimizdeki verilere göre İstanbul'da sonuç AK Parti ve Sayın Binali Yıldırım'dır" dedi.
AK Parti İstanbul
İl Başkanı Bayram Şenocak
, "Bizim elimizdeki verilere göre İstanbul'da sonuç AK Parti ve Sayın Binali Yıldırım
'dır" dedi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, "İlk defa bizim sistemimizle seçim kurulları sistemi arasında böyle bir farkla karşı karşıyayız. Bizim sorumluluğumuz bir tek oy dahi olsa sandık sonucuna eksiksiz yansımasıdır. Geçersiz oyların büyük bölümü İstanbul'da kazandığımız 25 ilçemizin sandıklarına ait, bu geçersiz oyların da sonucu değiştireceği aşikardır. "İstanbul'da sonucu etkileyecek şekilde bu usulsüzlüklerden elimizde fazlasıyla mevcut. Biz bunu sandıklarda ispata hazırız" ifadelerine ilişkin konuştu.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 03:31 Kaynak: İHA
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