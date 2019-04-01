Son Dakika Haberleri: Bizim Elimizdeki Verilere Göre İstanbul'da Sonuç Binali Yıldırım'dır"

Bizim Elimizdeki Verilere Göre İstanbul'da Sonuç Binali Yıldırım'dır"

59 dakika önce

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, "Bizim elimizdeki verilere göre İstanbul'da sonuç AK Parti ve Sayın Binali Yıldırım'dır" dedi.

Bizim Elimizdeki Verilere Göre İstanbul'da Sonuç Binali Yıldırım'dır
AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, "Bizim elimizdeki verilere göre İstanbul'da sonuç AK Parti ve Sayın Binali Yıldırım'dır" dedi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, "İlk defa bizim sistemimizle seçim kurulları sistemi arasında böyle bir farkla karşı karşıyayız. Bizim sorumluluğumuz bir tek oy dahi olsa sandık sonucuna eksiksiz yansımasıdır. Geçersiz oyların büyük bölümü İstanbul'da kazandığımız 25 ilçemizin sandıklarına ait, bu geçersiz oyların da sonucu değiştireceği aşikardır. "İstanbul'da sonucu etkileyecek şekilde bu usulsüzlüklerden elimizde fazlasıyla mevcut. Biz bunu sandıklarda ispata hazırız" ifadelerine ilişkin konuştu.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 03:31 Kaynak: İHA

Bayram Şenocak, AK Parti, Binali Yıldırım, İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şeyma Döğücü, İstanbul'un İlk Başörtülü Belediye Başkanı Olarak Tarihe Geçti CHP'ye Geçen 10 Belediyede Asgari Ücretli Çalışanlara 180 Lira Zam Yapılacak CHP'yi Destekleyen Gökhan Özoğuz, "Niye Acun'la Çalıştın" Diyenlere Sert Çıktı Oy Kullandığınız Sandıktan Hangi Partiye Kaç Oy Çıktı? İşte Sandık Takip Sistemi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.4.2019 16:30:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bizim Elimizdeki Verilere Göre İstanbul'da Sonuç Binali Yıldırım'dır"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]